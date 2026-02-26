TP.HCM đẩy mạnh hợp tác quản trị, công nghệ cao với tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản

Chiều 26.2, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh có buổi tiếp và làm việc với ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) cùng đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh sang thăm và làm việc tại thành phố.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Võ Văn Minh chào mừng đoàn đại biểu tỉnh Yamaguchi là đoàn khách quốc tế đầu tiên "xông đất" TP.HCM sau Tết Bính Ngọ. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 tháng sau chuyến thăm của đoàn đại biểu HĐND TP.HCM tới tỉnh Yamaguchi cuối năm 2025.



Đoàn công tác tỉnh Yamaguchi và lãnh đạo HĐND TP.HCM chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Trong bối cảnh TP.HCM đang tái cấu trúc mô hình quản trị sau sáp nhập đơn vị hành chính, ông Minh đề xuất 4 phương hướng hợp tác trọng tâm với tỉnh Yamaguchi gồm:

Trao đổi kinh nghiệm về quản trị và phát triển bền vững: Tập trung vào giám sát ngân sách, đầu tư công và quản lý phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường.

Hoàn thiện môi trường chính sách kinh tế: Tạo điểm tựa chính sách để doanh nghiệp Yamaguchi đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghệ cao, logistics và y sinh học.

Đào tạo đại biểu dân cử: Nâng cao kỹ năng thẩm tra, chất vấn và ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghị viện địa phương.

Giao lưu nhân dân và thế hệ trẻ: Tăng cường sự hiểu biết thông qua các hoạt động bảo trợ thanh thiếu niên và giao lưu văn hóa, thể thao.



Điểm nhấn quan trọng của buổi làm việc là lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa HĐND TP.HCM và Hội đồng tỉnh Yamaguchi. Đây không chỉ là một thỏa thuận thông thường mà là việc xác lập cơ chế đối thoại chính thức và bền vững, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách và giám sát các chương trình hợp tác giữa hai địa phương.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh (phải) và ông Yanai Shungaku, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị

ẢNH: THÚY LIỄU

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tin tưởng việc ký kết bản ghi nhớ này sẽ là điểm sáng về đối ngoại của TP.HCM trong năm 2026, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để đưa quan hệ giữa hai địa phương lên tầm cao mới, đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Về phía tỉnh Yamaguchi, ông Yanai Shungaku cho biết, trong thời gian tới, ông mong muốn tiếp tục thúc đẩy tích cực các hoạt động giao lưu giữa TP.HCM và tỉnh Yamaguchi, qua đó góp phần đưa quan hệ hai địa phương ngày càng phát triển hơn nữa.

Yamaguchi của Nhật Bản là tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển các ngành công nghiệp hóa dầu, sản xuất vật liệu, cơ khí chế tạo, đóng tàu và linh kiện điện tử. Hệ thống khu công nghiệp ven biển cùng hạ tầng cảng biển hiện đại giúp Yamaguchi duy trì năng lực xuất khẩu ổn định. Bên cạnh đó, mạng lưới doanh nghiệp vừa và nhỏ có trình độ kỹ thuật cao là nền tảng quan trọng cho chuỗi cung ứng bền vững. Yamaguchi cũng là địa phương có truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nghề của tỉnh tích cực tham gia hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo kỹ thuật, điều dưỡng và công nghệ ứng dụng. Sự kết hợp giữa công nghiệp - công nghệ - giáo dục tạo lợi thế đáng kể cho Yamaguchi khi hợp tác với những địa phương đang chuyển dịch sang mô hình phát triển công nghệ cao như TP.HCM.



