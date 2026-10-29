TP.HCM đề xuất 10.800 tỉ mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, Phan Anh, An Dương Vương

Ngày 29.10, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM trình HĐND thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường Tân Kỳ Tân Quý. Cả hai công trình đều nằm trong khu vực có mật độ dân cư cao, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.

Cụ thể, dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Phan Anh - An Dương Vương, đoạn từ đường Hòa Bình đến đường Bà Hom, chiều dài khoảng 2 km, mở rộng lên 30 m, đi qua các phường Phú Lâm, Phú Thạnh và Bình Trị Đông.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trình bày các tờ trình tại kỳ họp ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.326 tỉ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2026 - 2032. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật chiếm 3.461 tỉ đồng; chi phí xây dựng khoảng 413 tỉ đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, các chi phí khác và dự phòng.

Hiện đoạn đường có mặt cắt ngang khoảng 14 m, lòng đường rộng 7 m, vỉa hè mỗi bên khoảng 3,5 m. Lưu lượng phương tiện lớn vào giờ cao điểm thường gây quá tải, ùn tắc, ảnh hưởng việc đi lại và làm tăng nguy cơ va chạm giao thông.

Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước hiện hữu có đường kính khoảng 60 - 80 cm, đã xuống cấp và chưa đáp ứng yêu cầu. Tuyến đường Phan Anh cũng nằm trong danh sách các điểm ngập được thành phố xác định cần xử lý.

Trục đường Phan Anh - An Dương Vương nhỏ hẹp, phương tiện giao thông đông đúc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Khi triển khai, dự án sẽ hoàn chỉnh mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình được kỳ vọng tăng khả năng lưu thông, kết nối với các tuyến Hòa Bình, Lê Văn Quới, Hương lộ 2, Bình Long, Tô Hiệu và Bà Hom; đồng thời góp phần giảm áp lực cho mạng lưới đường lân cận và cải thiện tình trạng ngập nước.

Mở rộng toàn tuyến Tân Kỳ Tân Quý dài 2,9 km

Với dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý, UBND TP.HCM đề xuất điều chỉnh phạm vi từ đoạn Lê Trọng Tấn - Cộng Hòa dài 636 m đã thông qua trước đây sang kéo dài toàn tuyến từ đường Bình Long đến đường Cộng Hòa, dài khoảng 2,9 km.

Việc mở rộng phạm vi nhằm hoàn thiện tuyến đường liên tục, tránh tình trạng thắt hẹp cục bộ gây ùn tắc. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng cải thiện kết nối giao thông, giảm áp lực tại các tuyến lân cận và hỗ trợ tổ chức giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường Tân Kỳ Tân Quý gần giao lộ Cộng Hòa đông nghẹt xe vào giờ cao điểm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ 657 tỉ đồng theo chủ trương trước đây lên 6.479 tỉ đồng, thực hiện giai đoạn 2027 - 2032. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật khoảng 5.581 tỉ đồng; chi phí xây dựng 257 tỉ đồng, phần còn lại gồm chi phí quản lý, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m, gồm phần đường xe chạy rộng 20 m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 1 m và vỉa hè hai bên, mỗi bên 4,5 m. Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.

Như vậy, tổng mức đầu tư dự kiến của 2 dự án trên hơn 10.805 tỉ đồng, giúp cải thiện điều kiện đi lại, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực cửa ngõ.