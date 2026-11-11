TP.HCM đề xuất cho tồn tại một số dự án sai phép thay vì tháo dỡ

Nghị quyết này quy định chính sách, biện pháp đặc biệt, khác với quy định của pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án tồn đọng kéo dài phát sinh trước ngày 1.10.2026 trên địa bàn TP.HCM gồm các dự án thực hiện theo cơ chế thí điểm nhà đầu tư trục chính và nhà đầu tư thành phần; các dự án có công trình, phần công trình xây dựng vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

Trường hợp phát sinh tình huống pháp lý nhưng chưa được quy định tại Nghị quyết này, HĐND TP.HCM sẽ xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Để được xem xét giữ lại, công trình vi phạm phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Trong đó, công trình không được vi phạm chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, hành lang an toàn giao thông. Phải nằm trên đất có quyền sử dụng hợp pháp và phù hợp quy hoạch xây dựng được duyệt.

Những công trình vi phạm xây dựng được xem xét cho tồn tại nếu đáp ứng một số điều kiện ẢNH: H.M

Công trình cũng phải bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không ảnh hưởng công trình lân cận và không có tranh chấp. Chính sách áp dụng với công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hoặc đang dừng thi công theo quyết định xử phạt, kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và một số nguyên nhân khách quan. Đồng thời chủ đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp. Số lợi bất hợp pháp phải nộp lại được xác định bằng 50% giá trị phần sàn xây dựng vi phạm. Cách tính cụ thể tùy mục đích sử dụng công trình và hồ sơ của chủ đầu tư.

Cụ thể, với công trình xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, số tiền phải nộp được tính bằng tổng diện tích sàn vi phạm nhân với đơn giá một m2 theo hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký.

Với công trình không nhằm mục đích kinh doanh, căn cứ tính là tổng diện tích sàn vi phạm nhân với chi phí một m2 sàn xây dựng theo dự toán được duyệt.

Trường hợp không có hợp đồng mua bán, chuyển nhượng đã ký hoặc dự toán được duyệt, số lợi bất hợp pháp được xác định theo suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời chủ đầu tư phải nộp lại số lợi bất hợp pháp ẢNH: H.M

Đơn giá theo hợp đồng hoặc chi phí theo dự toán không được thấp hơn suất vốn đầu tư đối với cùng loại, cấp công trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Sau khi nhà đầu tư vi phạm xây dựng hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính và số lợi bất hợp pháp (có giấy tờ chứng minh), có kết quả kiểm định chất lượng công trình thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm: Có ý kiến xác nhận về quy hoạch - kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc có ý kiến về sự sự phù hợp của việc xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng theo quy định...

Với công trình đang dừng thi công, nhà đầu tư được tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, xin cấp hoặc điều chỉnh giấy phép, thiết kế xây dựng theo quy định. Những phần công trình không phù hợp quy hoạch hoặc không bảo đảm an toàn vẫn phải xử lý theo pháp luật về xây dựng.