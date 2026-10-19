TP.HCM đề xuất duy trì trợ cấp xã hội 650.000 đồng/tháng

Ngày 19.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét dự thảo nghị quyết về mức chuẩn trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội và các chính sách hỗ trợ người khó khăn, người lang thang, xin ăn. Dự kiến, nghị quyết được trình tại kỳ họp tháng 12.2026.

Mục tiêu là thống nhất chính sách an sinh xã hội sau khi hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời bảo đảm quyền lợi người đang hưởng trợ cấp và bổ sung hỗ trợ cho các trường hợp còn khó khăn.

Giữ mức trợ cấp 650.000 đồng/tháng

Theo dự thảo, TP.HCM tiếp tục duy trì mức chuẩn trợ cấp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội 650.000 đồng/tháng. Mức này cao hơn mức chuẩn 540.000 đồng/tháng của Trung ương được nêu trong tờ trình 110.000 đồng, tương đương khoảng 20,4%.

Việc duy trì mức hiện hành nhằm tránh giảm quyền lợi của người đang hưởng trợ cấp và phù hợp với chi phí sinh hoạt tại thành phố.

TP.HCN dự kiến chi khoảng 5.801 tỉ đồng/năm để trợ giúp xã hội cho một số đối tượng yếu thế ẢNH MINH HỌA: AI

Ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dự thảo đề xuất hỗ trợ bổ sung cho một số nhóm có mức độ tổn thương cao, hạn chế khả năng tự chăm sóc hoặc cần nhiều chi phí nuôi dưỡng. Mức hỗ trợ thêm được đề xuất là 0,5 lần mức chuẩn, tương đương 325.000 đồng/tháng; một số trường hợp như trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng có thể được hỗ trợ thêm một lần mức chuẩn, tương đương 650.000 đồng/tháng.

Người đồng thời thuộc nhiều diện hỗ trợ chỉ hưởng mức bổ sung cao nhất, nhằm tránh trùng lặp chính sách.

TP.HCM cũng dự kiến mở rộng trợ giúp cho một số người chưa được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định Trung ương nhưng vẫn khó khăn. Các nhóm được đề xuất gồm trẻ em dưới 3 tuổi; trẻ em có cha hoặc mẹ đã mất, mất tích hoặc đang chấp hành án; người cao tuổi dưới 75 tuổi không có người đủ điều kiện phụng dưỡng; người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do các nguyên nhân được quy định và không có thu nhập bảo đảm cuộc sống.

Các trường hợp này phải đáp ứng điều kiện cụ thể, trong đó có việc thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn của TP.HCM và chưa hưởng chính sách tương ứng. Người đã thoát nghèo theo chuẩn Trung ương nhưng vẫn thuộc diện nghèo, cận nghèo theo chuẩn thành phố cũng có thể được xem xét hỗ trợ nếu đủ điều kiện.

Thống nhất chính sách trợ cấp xã hội sau hợp nhất

Theo tờ trình, hiện có khoảng 326.790 lượt người hưởng các chính sách trợ giúp xã hội tại TP.HCM, với kinh phí khoảng 4.960 tỉ đồng/năm. Trong đó, khoảng 113.357 người hưởng trợ giúp xã hội theo chính sách Trung ương, 194.011 người hưởng trợ giúp hưu trí xã hội và 19.400 người hưởng chính sách đặc thù của ba địa phương trước hợp nhất.

Do các chính sách được ban hành ở những thời điểm khác nhau, điều kiện và mức hỗ trợ chưa hoàn toàn đồng nhất. Nghị quyết mới nhằm kế thừa những chính sách phù hợp, thống nhất tiêu chí, hạn chế chênh lệch và tránh bỏ sót người cần trợ giúp. Người đang hưởng chính sách sẽ được rà soát, chuyển đổi theo quy định để bảo đảm quyền lợi.

Ngoài trợ giúp tiền mặt, dự thảo đề xuất mở rộng việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi thuộc diện chính sách có công, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người cần bảo vệ khẩn cấp chưa thể trở về gia đình.

TP.HCM cũng dự kiến hỗ trợ công tác tiếp nhận, xác minh, lập hồ sơ và đưa người lang thang, xin ăn đến cơ sở trợ giúp xã hội hoặc địa điểm an toàn. Mức hỗ trợ đề xuất là 540.000 đồng/người đối với nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh, lập hồ sơ, bàn giao; 465.000 đồng/người đối với việc xác minh, liên hệ và phối hợp đưa người về nơi cư trú hoặc địa phương có trách nhiệm tiếp nhận. Chi phí di chuyển được tính theo giá phương tiện công cộng phổ thông.

Đây là kinh phí thực hiện nhiệm vụ, không phải khoản trợ giúp trực tiếp cho người lang thang, xin ăn.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 5.801 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 260 tỉ đồng. Dự toán chính thức sẽ được xác định theo số người đủ điều kiện, mức hưởng và khả năng cân đối ngân sách.

Các nội dung trên hiện vẫn là đề xuất, cần được HĐND TP.HCM xem xét, thông qua trước khi chính thức triển khai.