TP.HCM dẹp nạn lạm dụng sao y

D ÙNG BẢN PHOTOCOPY

Tính đến tháng 10.2025, TP.HCM đang áp dụng 2.254 thủ tục hành chính, gồm 1.884 thủ tục cấp thành phố, 369 thủ tục cấp xã, 51 thủ tục thuộc các cơ quan khác. Cuối tháng 9.2025, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan hành chính tuyệt đối không được đòi hỏi bản sao có chứng thực khi quy định chỉ cần bản sao thường (bản photocopy), nếu cần thiết thì hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xuất trình bản chính.

Lãnh đạo P.Đức Nhuận (TP.HCM) cho biết hiện có nhiều thủ tục nộp trực tiếp, người dân chỉ cần nộp bản sao thường và bản chính để đối chiếu. Đối với hồ sơ trực tuyến, người dân nộp bản sao có chứng thực để đảm bảo tính pháp lý. Trong trường hợp không có bản sao chứng thực thì người dân có thể cung cấp thông tin để cán bộ tra cứu, kiểm tra trên cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, khi người dân làm thủ tục, phường không yêu cầu nộp bản sao hay bản sao có chứng thực đối với một số loại giấy tờ được xuất trình từ ứng dụng VNeID hoặc được liên thông dữ liệu giữa các cơ quan với nhau như căn cước công dân, thông tin cư trú. Một số thủ tục đơn giản như hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội, xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật thì ngoài tờ khai theo mẫu quy định là bản chính thì giấy tờ kèm theo chỉ cần bản sao.

Công chức P.Đức Nhuận (TP.HCM) hướng dẫn người dân làm hồ sơ trực tuyến ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Nếu quy định chỉ ghi bản sao mà không có từ "có chứng thực", công dân được phép nộp bản sao thường", lãnh đạo phường nói, đồng thời cho biết đa số người dân phản hồi tích cực, cho rằng quy định mới giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi chứng thực, hồ sơ đơn giản hơn, thuận tiện hơn.

B ỚT GIẤY TỜ RƯỜM RÀ

Ông Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết thực hiện Nghị quyết 66 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, TP.HCM đã rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa (đợt 1) đối với 298 thủ tục, dự kiến cắt giảm 1.944 ngày làm việc. Trong đó, 297 thủ tục đề xuất cắt giảm về thời gian và 1 thủ tục cắt giảm thành phần hồ sơ.

Mới đây, UBND TP.HCM cũng thông qua phương án đơn giản hóa 101 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở VH-TT. Nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, cắt giảm chi phí, bỏ điều kiện kinh doanh, dùng dữ liệu thay hồ sơ giấy, không cần phải nộp hồ sơ sao y.

Đơn cử nhóm thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, UBND TP.HCM thống nhất phương án đơn giản hóa theo hướng bãi bỏ các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với 14 môn: yoga, golf, cầu lông, billiards và snooker, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, thể dục thẩm mỹ, thể hình và fitness, vũ đạo thể thao giải trí, patin, bóng đá, quần vợt, bóng ném, bóng rổ. Lý do, đây là các môn thể thao đơn giản, không quá nguy hiểm nên chuyển hình thức từ tiền kiểm sang hậu kiểm, không cấp giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ là giấy phép kinh doanh đối với 16 môn thể thao khác. Lý do, các thông tin trên giấy phép kinh doanh có thể tra cứu trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua mã số doanh nghiệp, đảm bảo tính xác thực và nhanh chóng. Do vậy, không cần thiết phải yêu cầu doanh nghiệp nộp kèm bản sao giấy phép kinh doanh. Để thực thi phương án này, UBND TP.HCM đề xuất bãi bỏ cụm từ "có kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" tại khoản 2, điều 19, Nghị định 36/2019 của Chính phủ về lĩnh vực thể dục, thể thao.

Tương tự, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn cũng được đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ là giấy phép kinh doanh vì các thông tin trên giấy phép kinh doanh có thể tra cứu thông qua mã số doanh nghiệp.

T HÍ ĐIỂM THỦ TỤC KHÔNG GIẤY TỜ

Thời gian qua, UBND TP.HCM kết nối và chia sẻ dữ liệu hộ tịch với Bộ Tư pháp, qua đó đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 38 thủ tục hành chính không yêu cầu người dân nộp hoặc xuất trình giấy tờ hộ tịch trong hồ sơ vì có thể tra cứu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Trong đó, có 12 thủ tục cấp sở và 26 thủ tục cấp phường, xã và đặc khu.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch UBND P.Phú Nhuận, cho biết các dữ liệu cơ bản về khai sinh, khai tử, kết hôn của người dân trên địa bàn phường đã được cập nhật, đồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công chức tư pháp - hộ tịch tại phường hoàn toàn kiểm soát mức độ chính xác của thông tin khai sinh, khai tử, kết hôn khi sử dụng những dữ liệu trên thay cho hồ sơ giấy. Bởi lẽ, đây đều là các dữ liệu toàn quốc, là nguồn dữ liệu chuẩn hóa, có giá trị pháp lý, được quản lý tập trung bởi cơ quan có thẩm quyền.

Khi sử dụng dữ liệu điện tử thay hồ sơ giấy, công chức phường không những kiểm soát được độ chính xác mà còn góp phần tăng tính minh bạch, giảm rủi ro giả mạo hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả cơ quan và người dân. Bà Nguyễn Thị Như Ý (Chủ tịch UBND P.Phú Nhuận, TP.HCM)

Hệ thống điện tử cho phép ghi nhận lịch sử xử lý, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu, giúp công chức dễ dàng kiểm soát nguồn gốc thông tin và truy cứu khi cần thiết. Công chức phường có thể tra cứu, đối chiếu trực tuyến giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin trùng khớp, hạn chế tối đa sai sót so với việc người dân tự kê khai bằng giấy tờ.

"Khi sử dụng dữ liệu điện tử thay hồ sơ giấy, công chức phường không những kiểm soát được độ chính xác mà còn góp phần tăng tính minh bạch, giảm rủi ro giả mạo hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả cơ quan và người dân", bà Như Ý nhận định.

Để thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu điện tử thay hồ sơ giấy, Chủ tịch UBND P.Phú Nhuận cho rằng cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, tổ chức hiểu rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử, thay đổi thói quen nộp - nhận hồ sơ giấy. Các cơ quan có thẩm quyền cũng cần sửa đổi, bổ sung các quy định để thúc đẩy sử dụng dữ liệu hoặc giấy tờ điện tử như chỉ cấp kết quả điện tử, chỉ cấp kết quả giấy khi có yêu cầu và thu phí cấp kết quả giấy.

Việc sử dụng hồ sơ giấy cũng cần thống nhất từ T.Ư đến địa phương. Khi tất cả các cơ quan, đơn vị đều chấp nhận và khai thác dữ liệu điện tử thì việc chuyển đổi mới thực sự hiệu quả, tránh tình trạng "nơi yêu cầu hồ sơ giấy, nơi sử dụng dữ liệu điện tử". Ngoài ra, bà Như Ý cũng đề nghị lựa chọn một số thủ tục hộ tịch như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn để thí điểm giải quyết hoàn toàn không giấy tờ, trên cơ sở khai thác dữ liệu điện tử.