Sớm có giải pháp để giảm tải việc sao y, chứng thực

Như Thanh Niên đã thông tin, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM mới đây, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy P.Sài Gòn (TP.HCM), cho biết sau sáp nhập phường tiếp nhận lượng hồ sơ sao y, chứng thực tăng 2 - 3 lần so với trước. Có trường hợp người dân đến sao y 1.000 bản căn cước, khiến một phó chủ tịch UBND phường "ngồi 2 tiếng đồng hồ chỉ để ký".

Cần có giải pháp để giảm tải chứng thực cho lãnh đạo UBND cấp xã (ảnh minh họa) Ảnh: Nhật Thịnh

Quá tải vì số lượng hồ sơ chứng thực quá lớn không phải chuyện cá biệt của riêng P.Sài Gòn mà là vấn đề chung tại nhiều đơn vị hành chính. Theo lãnh đạo HĐND TP.HCM, tại bộ phận một cửa của nhiều xã, phường, có đến 2/3 lượng hồ sơ là chứng thực sao y. Điều này gây áp lực lớn cho đội ngũ cán bộ, nhất là phó chủ tịch UBND phường, do đó cần có giải pháp chứ "không thể bố trí một phó chủ tịch ngồi ký mãi hồ sơ chứng thực".

Đáng nói, nguyên nhân dẫn tới quá tải không chỉ bởi số lượng hồ sơ mà một phần đến từ quy định bất cập. Theo quy định tại Nghị định 23/2015 về cấp bản sao, chứng thực, hai chức danh được quyền ký chứng thực và đóng dấu của UBND cấp xã gồm chủ tịch và phó chủ tịch.

Tại cuộc họp với tổ soạn thảo nghị định sửa đổi Nghị định 23/2015 mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhận định việc giao chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ chứng thực thay vì phân công cho công chức tư pháp - hộ tịch chuyên trách là không hợp lý. Chưa kể, nhiều thủ tục như chứng thực sơ yếu lý lịch, yêu cầu nộp giấy tờ bản giấy dù đã có thẻ căn cước, định danh điện tử… cũng không còn phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Nghị định 23/2015 sẽ được sửa đổi theo hướng giảm tải cho bộ máy nhà nước, tạo cơ chế hoạt động minh bạch, đơn giản thủ tục, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục về chứng thực; đồng thời bổ sung các quy định để phù hợp với tổ chức bộ máy và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ở đâu cũng đòi sao y, chứng thực!

"Đọc đến đoạn: Có trường hợp người dân đến sao y 1.000 bản căn cước, khiến một phó chủ tịch UBND phường "ngồi 2 tiếng đồng hồ chỉ để ký, mà tôi muốn hết hồn. Thứ nhất, mới sáp nhập, bao nhiêu là công việc cần làm, vậy mà phó chủ tịch phường phải ngồi 2 tiếng chỉ để ký chứng thực là không hợp lý, rồi những công việc khác thì sao? Thứ hai, sao y 1.000 bản căn cước, một số lượng quá lớn, thời chuyển đổi số, đã có VNeID rồi, sao phải sao y chứng thực?", bạn đọc (BĐ) Hai Hoang bày tỏ.

Cùng ý kiến, BĐ Huyên Nguyễn Đức cho biết thêm: "Tôi thấy nhiều nơi có yêu cầu sao y căn cước, có nơi còn yêu cầu phải chứng thực nữa. Đề nghị xem xét và loại bỏ ngay những thủ tục không cần thiết, để người dân khỏi phải đi lại nhiều".

Nói về chuyện sao y, chứng thực, BĐ Truong Le than thở: "Nhiều nơi hồ sơ giấy tờ nào cũng yêu cầu cung cấp bản sao y (hạn 6 tháng nữa chứ, quá 6 tháng là không được, bắt đi sao y lại). Quá khổ!".

"Chúng ta đã có công an, tòa án, nên đề nghị người cung cấp thông tin chỉ cần xác nhận bằng chữ ký lên trên giấy photo là được. Nếu cung cấp sai thì cơ quan đó đưa ra công an hoặc tòa án giải quyết", BĐ Đô Thị Xanh ý kiến.

Ủy quyền cho cấp dưới ký

Để giảm tải cho việc sao y, chứng thực đang diễn ra ở nhiều đơn vị hành chính cấp xã, nhiều BĐ đã có ý kiến. BĐ Trịnh Cường đề nghị: "Trước mắt nghĩ cần nhanh chóng xem lại việc ủy quyền cho cán bộ, công chức cấp xã, phường được ký ủy quyền. Tiếp theo là rất cần xem xét, thực hiện nhanh việc cắt giảm những thủ tục hành chính không hợp lý, đồng thời đẩy nhanh việc chuyển đổi số. Có khó khăn, nhưng làm được thì mới hay".

Đồng quan điểm, BĐ Anh Trần nói thêm: "Cứ đi làm giấy tờ gì thì tôi cũng phải thủ trước một ít bản sao có chứng thực, nếu không lúc nộp hồ sơ, nhân viên yêu cầu thì phải chạy đi photo, chứng thực hết cả thì giờ, trễ nải công việc của mình. Theo tôi, đây là một cách làm kiểu… sợ trách nhiệm, cứ gom hết giấy tờ cho an toàn. Đề nghị cần sớm xem xét các thủ tục hành chính, loại bỏ những bất hợp lý".

BĐ Nguyễn Văn Đông góp ý: "Chỉ cần quy định bản photo so sánh với bản chính là được. Để bảo đảm thì cần quy định cán bộ kiểm tra bản chính và photo phải ký xác nhận trên bản photo ghi rõ họ tên cán bộ là được".

BĐ An Bui Quoc cũng góp ý: "Vấn đề ở đây là đi làm việc gì cũng phải mang theo căn cước có chứng thực sao y. Đề nghị chỉ chứng thực 1 lần rồi lưu hồ sơ trên máy. Sau này nếu có nhu cầu thì in đóng dấu treo là xong".