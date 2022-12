TP.HCM: Điều tra nghi vấn bảo vệ chung cư đem ô tô cư dân đi cầm cố

Theo thông tin ban đầu, ngày 2.12, các cư dân sống tại một chung cư trên đường Trường Sa (P.12, Q.3) không thấy 4 ô tô của mình trong bãi giữ xe nên trình báo cơ quan chức năng. Những người bị mất xe sau đó biết được xe của mình bị mang đi cầm cố, nghi vấn là ông P.H.C là người mang xe đi cầm.

Theo cư dân, ông C. từng làm đội trưởng đội bảo vệ và điều xe tại chung cư trên. Các chủ ô tô thường đưa chìa khóa cho ông C. để người này sắp xếp chỗ đậu xe.





Qua điều tra, Công an Q.3 (TP.HCM) đã thu hồi 4 ô tô này tại một chung cư ở tỉnh Bình Dương. Hiện công an đang tìm ông C. để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.