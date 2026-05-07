TP.HCM dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Tân Vạn trong 2026

Sáng 7.5, Tổ đại biểu quốc hội số 3 - TP.HCM gồm các đại biểu: Trương Thị Bích Hạnh (Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM), Lê Văn Khảm (Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân (TP.HCM).



Tại buổi tiếp xúc, cử tri các phường đề nghị đại biểu và Quốc hội quan tâm đến các chính sách về đất đai, thuế, định danh mức 2 cho trẻ 6 - 14 tuổi, xây dựng cơ sở hạ tầng và đặc biệt là việc đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro kết nối với khu vực Bình Dương cũ để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, từng bước hạn chế phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh phát biểu tại hội nghị ẢNH: NI NA

Trong lĩnh vực thuế, cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân phản ánh tình trạng nhiều người dân không biết mình đang nợ thuế, dẫn đến bị tính lãi phạt và ảnh hưởng thủ tục hành chính.

Cử tri đề nghị cơ quan thuế thông báo trực tiếp qua tin nhắn hoặc ứng dụng VNeID để người dân kịp thời nắm thông tin. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn cho cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh trong việc kê khai, nộp thuế thay vì chỉ gửi các văn bản xử phạt khiến người dân e ngại.

Về chính sách đất đai và đầu tư hạ tầng, cử tri phường Tân Khánh có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ để tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Đặc biệt tại cù lao Rùa (phường Tân Khánh, TP.HCM), nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định hơn 50 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, cử tri phường Tân Khánh (TP.HCM) bày tỏ tâm tư: "Gia đình tôi thuộc diện chính sách, bố tôi là chiến sĩ cách mạng, đã sinh sống ở đây hơn 50 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rất mong các cấp, các ngành sớm xem xét, tháo gỡ để người dân ổn định cuộc sống".

Ông Nguyễn Ngọc Minh, cử tri phường Tân Khánh nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội ẢNH: NI NA

Về vấn đề định danh mức 2 cho trẻ từ 6 - 14 tuổi, cử tri cho rằng không phải gia đình nào cũng có điều kiện đăng ký thêm sim chính chủ riêng cho trẻ. Trong khi đó, nếu sim không sử dụng thường xuyên có thể bị nhà mạng khóa, gây lo ngại phát sinh thêm thủ tục thay đổi thông tin sau này. Cử tri đề nghị tích hợp định danh của trẻ dưới 14 tuổi chung với cha mẹ hoặc người giám hộ trên ứng dụng VNeID, sau 14 tuổi mới tách thành tài khoản riêng.

Liên quan đến lộ trình cấm xe máy xăng vào trung tâm thành phố, cử tri các phường cho rằng thay vì cấm hoàn toàn, cơ quan chức năng nên kiểm soát khí thải và hỗ trợ loại bỏ các phương tiện không đạt chuẩn. Xe điện hiện vẫn còn nhiều bất cập như giá điện tăng, thời gian sạc lâu, trong khi ô nhiễm môi trường không chỉ đến từ phương tiện giao thông mà còn từ bụi công trình, bụi đường...

Cử tri Tống Thị Huyền Trang (phường Tân Khánh, TP.HCM) chia sẻ: "Hạ tầng giao thông công cộng chưa đáp ứng nhu cầu thay thế xe máy. Nhiều người phải đi bộ xa mới tiếp cận được xe buýt, metro, đặc biệt bất tiện trong điều kiện nắng nóng, mưa lớn, khiến người dân phát sinh thêm chi phí và thời gian di chuyển".

Nhiều cử tri tiếp tục nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến hạ tầng giao thông ẢNH: NI NA

Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội xem xét việc giữ hay bỏ hệ thống đếm giây tại đèn tín hiệu giao thông; đồng thời đánh giá lại mức xử phạt vi phạm giao thông vì hiện còn khá cao so với thu nhập của nhiều người dân.

TP.HCM đang tháo gỡ nhiều lĩnh vực còn tồn tại, vướng mắc

Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Khánh, đã trả lời nhiều vướng mắc của cử tri liên quan đến đất đai, định danh điện tử và các vấn đề hạ tầng tại địa phương, đồng thời nêu hướng xử lý trong thời gian tới.

Về lĩnh vực sử dụng đất, ông Phương cho biết địa phương đã từng rất quan tâm, kiến nghị lên tỉnh Bình Dương (cũ) và đến nay đã có kết quả khảo sát. Trước mắt, UBND phường sẽ tiếp tục kiểm tra hiện trạng và triển khai các giải pháp tạm thời nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian tới. Đồng thời, hiện khu tái định cư xã Thạnh Hội đã được khởi công để phục vụ nhu cầu sắp xếp, ổn định đời sống người dân.

Đối với định danh điện tử, ông Phương nói: "Việc cấp định danh mức 2 cho trẻ từ 6 - 14 tuổi không bắt buộc, tuy nhiên khuyến khích người dân thực hiện sớm cho con em để thuận tiện trong các thủ tục như thi cử, đi máy bay và các dịch vụ hành chính khác".

Bà Trương Thị Bích Hạnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân ẢNH: NI NA

Liên quan các vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố, bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, TP.HCM đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó hệ thống metro được xem là trục xương sống của đô thị trong tương lai.

Theo bà Hạnh, dự kiến trong năm 2026 sẽ khởi công tuyến metro Suối Tiên - Tân Vạn, góp phần mở rộng kết nối từ TP.HCM sang khu vực Bình Dương cũ, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía đông và thúc đẩy liên kết vùng.

Song song đó, nhiều công trình giao thông trọng điểm khác đang được thúc đẩy như Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương (cũ) sắp hoàn thành và dự án mở rộng quốc lộ 13 kết nối từ Bình Dương về TP.HCM hiện trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, TP.HCM đang nhận được nhiều cơ chế đặc thù để rút ngắn thời gian triển khai dự án. Nếu trước đây một công trình hạ tầng có thể mất 20 năm để thực hiện thì nay nhiều dự án được kỳ vọng chỉ còn khoảng 2 - 3 năm.

"Tuyến metro đầu tiên của TP.HCM trước đây mất gần 20 năm, còn hiện nay TP.HCM đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới cơ bản hoàn thiện mạng lưới metro vào năm 2030", bà Hạnh nói.

Đề cập đến lộ trình hạn chế xe xăng, bà Hạnh cho rằng việc này cần đi cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng trước, đồng thời phải nhìn nhận toàn diện các nguồn gây ô nhiễm môi trường chứ không chỉ riêng phương tiện sử dụng xăng.

Bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị địa phương ghi chép đầy đủ các tâm tư, kiến nghị của người dân để xem xét và tháo gỡ trong thời gian tới ẢNH: NI NA

TP.HCM cũng định hướng xây dựng đô thị đặc biệt, hướng tới mục tiêu phát triển siêu đô thị hiện đại, bền vững và giảm phụ thuộc vào phương tiện xe cá nhân.