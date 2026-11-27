Ngày 27.11, Thường trực HĐND và Thường trực UBND TP.HCM tổ chức phiên họp liên tịch, thống nhất nội dung, chương trình và rà soát tiến độ chuẩn bị kỳ họp thứ 8, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong đồng chủ trì phiên họp.

Bổ sung đề án sắp xếp 2 sở

Tại phiên họp, lãnh đạo hai cơ quan thống nhất bổ sung 7 nội dung vào chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, tập trung vào sắp xếp bộ máy, hạ tầng giao thông liên kết vùng và an sinh xã hội.

Đáng chú ý là đề án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; đề án tổ chức lại Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Về giao thông, kỳ họp sẽ xem xét chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và xây dựng cầu Lớn, kết nối TP.HCM với Tây Ninh; dự án cầu vượt trên quốc lộ 51 tại nút giao đường Phước Bình, khu vực giáp ranh TP.HCM và Đồng Nai.

Các nội dung được bổ sung còn có đề án bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030; danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất năm 2026, đợt 2; mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.

Thường trực HĐND và Thường trực UBND TP.HCM tổ chức phiên họp liên tịch ngày 27.11 ẢNH: HĐND TP.HCM CUNG CẤP

Đồng thời, hai cơ quan thống nhất lùi thời gian trình 6 nội dung sang các kỳ họp sau để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện.

Trong đó có quy định nội dung, mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển các loại hình kinh tế mới; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo luật Phát triển đô thị.

Ba nội dung còn lại gồm cơ chế chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp thành khu chức năng mới; chính sách hỗ trợ, phát triển giáo dục toàn diện và chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Ray 2.

Phiên họp cũng thống nhất chuyển từ hình thức nghị quyết quy phạm pháp luật sang nghị quyết cá biệt đối với nội dung bãi bỏ Nghị quyết 46/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền ăn cho chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng và trợ lý ban chỉ huy quân sự xã.

Hoàn thiện cơ chế tháo gỡ vướng mắc cho dự án chậm triển khai

Kết luận phiên họp, ông Võ Văn Minh và ông Lê Quốc Phong yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung hoàn thiện từng nhóm cơ chế, chính sách quan trọng, bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi.

Lãnh đạo HĐND TP.HCM và UBND TP.HCM họp thống nhất các nội dung cho kỳ họp thường lệ cuối năm ẢNH: HĐND TP.HCM CUNG CẤP

Với dự thảo nghị quyết quy định chính sách, biện pháp đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm triển khai theo luật Phát triển đô thị, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và Ban Pháp chế HĐND TP.HCM hoàn thiện chậm nhất ngày 30.11.

Dự thảo cần xây dựng khung tiêu chí, nguyên tắc và nhóm giải pháp chung gắn với đặc thù từng lĩnh vực, bảo đảm đồng bộ, đúng thẩm quyền.

Đối với quy định về dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách; cơ chế chuyển đổi khu chế xuất, khu công nghiệp và chính sách hỗ trợ giáo dục toàn diện, các cơ quan soạn thảo phải rà soát kỹ phạm vi, đối tượng áp dụng, làm rõ cơ sở pháp lý và trách nhiệm thực hiện. Chính sách cần có trọng tâm, tránh dàn trải, phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Về đầu tư công, Thường trực HĐND TP.HCM đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo bố trí vốn tập trung, phù hợp tiến độ từng dự án. Nguồn lực cần ưu tiên cho các công trình trọng điểm, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển, đặc biệt là các dự án thực hiện theo định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

Chốt thời hạn hoàn thiện hồ sơ, thẩm tra

Lãnh đạo HĐND và UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường kỷ luật hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành trong phối hợp chuẩn bị kỳ họp. Các phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ chung.

Theo lộ trình thống nhất, UBND TP.HCM hoàn thiện hồ sơ các dự thảo nghị quyết còn lại, gửi các ban HĐND TP.HCM chậm nhất ngày 30.11.

Các ban tổ chức thẩm tra, báo cáo Thường trực HĐND TP.HCM chậm nhất ngày 2.12, phục vụ việc báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy theo quy chế; đồng thời gửi đầy đủ, sớm tài liệu để đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp.