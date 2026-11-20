UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố theo 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 4 cơ quan chuyên môn thuộc diện sắp xếp là Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm. Nhóm thứ hai gồm 12 cơ quan chuyên môn còn lại, thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn.

Cụ thể, đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Du lịch, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao, thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đề án sáp nhập, các đơn vị phải xây dựng dự thảo quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở mới theo quy định.

Khách quốc tế tham quan các điểm du lịch khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với lĩnh vực y tế, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan xây dựng đề án sắp xếp Sở An toàn thực phẩm thành Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế.

Sở Y tế đồng thời phải rà soát, đề xuất điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với mô hình mới cũng như yêu cầu thực tiễn của thành phố.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ thẩm định 2 đề án liên quan đến Sở Du lịch và Sở An toàn thực phẩm. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét tại kỳ họp tháng 12.2026. Các văn bản liên quan thuộc thẩm quyền UBND thành phố phải được ban hành trước ngày 30.12.

12 sở ngành còn lại phải tinh gọn bộ máy bên trong

Đối với 12 cơ quan chuyên môn còn lại, UBND TP.HCM yêu cầu từng đơn vị rà soát, sắp xếp lại tổ chức bên trong. Danh sách này gồm: Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Thanh tra TP.HCM.

Thủ trưởng các cơ quan có trách nhiệm rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hiện có; đánh giá hiệu quả hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp.

Yêu cầu đặt ra là tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối trung gian, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và tình hình thực tiễn của thành phố.

Các cơ quan cũng phải xây dựng dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị mình. Trong đó, chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải được phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, không bỏ sót hoặc trùng lắp nhiệm vụ.

Bên cạnh tổ chức bộ máy, việc sắp xếp nhân sự, biên chế, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, tài chính và tài sản cũng phải được rà soát, đề xuất phương án phù hợp để bảo đảm hoạt động của các cơ quan sau sắp xếp.

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