Công đoàn TP.HCM hướng tới 128.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Sáng 8.11, chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề "Cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê" tập trung bàn giải pháp tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động.



Hướng tới 128.000 căn nhà cho công nhân

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM, ông Phùng Thái Quang cho biết đơn vị đã ký hợp tác với 9 doanh nghiệp, hướng tới phát triển 128.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân. Trước mắt, Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến triển khai một dự án trong quý 1/2027.

Đơn vị cũng đã đề xuất thành phố cho chủ trương chuyển đổi dự án 953 căn tại Tân Vĩnh Lộc thành nhà ở cho công nhân thuê. Theo ông Quang, phát triển nhà cho thuê phù hợp với người lao động cần chỗ ở ổn định để yên tâm làm việc.

Khi các dự án đủ điều kiện triển khai, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp các bên liên quan công khai giá thuê, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký.

Từ thực tế công nhân còn phải thuê trọ xa nơi làm việc, bà Phạm Thị Kim Thùy, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, đề nghị làm rõ kế hoạch phát triển nhà lưu trú gần khu công nghiệp, giúp giảm thời gian đi lại và chi phí sinh hoạt.

Trả lời cử tri, ông Nguyễn Bá Khải, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, cho biết thành phố hiện có 58 khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động, nhu cầu nhà ở rất lớn.

Hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân đang hoạt động, quy mô 9.000 căn. Từ nay đến năm 2030, đơn vị được giao chỉ tiêu phát triển thêm 10.000 căn; đang hỗ trợ triển khai 5 dự án với khoảng 3.100 căn.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt với giá bán khoảng 23,2 triệu đồng/m² ẢNH: T.N

Theo ông Khải, tại 11 khu công nghiệp còn khoảng 23 ha đất đủ điều kiện xây dựng nhà lưu trú công nhân. Ban quản lý đang kêu gọi đầu tư, vận động chủ đầu tư khu công nghiệp và doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tham gia. Các khu lưu trú phải gần nơi làm việc, có đầy đủ tiện ích, hạ tầng và giá thuê hợp lý.

52.000 căn dành cho thuê trong kế hoạch của thành phố

Ông Trần Chí Trung, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê của thành phố giai đoạn 2021 - 2030 là 199.400 căn. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, chỉ tiêu là 181.257 căn, trong đó có 52.000 căn phục vụ nhu cầu thuê.

Để thực hiện, thành phố đang rà soát, hoàn thiện quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất. Sở Xây dựng đã thống kê 191 khu đất, quy mô khoảng 600 ha; đồng thời báo cáo thành phố 31 khu đất do các cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, quy mô khoảng 70 ha, có thể bố trí khoảng 40.000 căn hộ.

Với 31 khu đất này, Sở Xây dựng TP.HCM dự kiến lựa chọn nhà đầu tư và khởi công trong năm 2027.

Ông Trung nhấn mạnh nhà cho thuê cần được ưu tiên vì phù hợp khả năng chi trả của người lao động. Không phải ai cũng đủ tiền mua nhà, kể cả nhà ở xã hội, trong khi vẫn cần nơi ở an toàn, ổn định, thuận tiện đi làm.

Thành phố đang rà soát quỹ đất, ưu tiên bố trí cho nhà ở cho thuê; phát huy vai trò Quỹ Phát triển nhà ở trong đầu tư, tiếp nhận, mua lại và quản lý nhà cho thuê. Các cơ chế hỗ trợ được Sở Xây dựng phối hợp tham mưu, dự kiến trình HĐND thành phố xem xét tại kỳ họp tháng 12.

"Quan điểm của thành phố là phải chuyển những mục tiêu, chỉ tiêu thành những căn nhà thực tế để người dân sớm có cơ hội an cư với chi phí phù hợp", ông Trung nói.

Dự án nhà ở xã hội - chung cư HQC Plaza ẢNH: NHẬT THỊNH

Gỡ khó để tăng nguồn cung, giữ giá thuê phù hợp

Ông Lê Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại - xây dựng Lê Thành, cho rằng nhà cho thuê là phân khúc khó thu hút doanh nghiệp do vốn đầu tư lớn, thu hồi chậm, lợi nhuận thấp.

Ông đề nghị mở "luồng xanh" về thủ tục pháp lý, bố trí vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp, thời hạn dài. Các chính sách hỗ trợ cần dễ tiếp cận để doanh nghiệp có thể thực hiện.

Về quy hoạch, ông Phan Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, cho biết nhà ở xã hội, nhà cho thuê được định hướng gắn với khu công nghiệp, nơi tập trung việc làm và giao thông công cộng, nhất là khu vực gần ga metro. Đồng thời, phải bảo đảm trường học, y tế, cây xanh và hạ tầng thiết yếu.

Ông Tuấn cho biết việc đơn giản hóa các bước lập, điều chỉnh quy hoạch có thể rút ngắn khoảng 4 tháng, tạo điều kiện đẩy nhanh dự án.

Trước lo ngại giá thuê cộng phí dịch vụ vượt khả năng chi trả, ông Trung khẳng định chủ đầu tư, đơn vị vận hành phải minh bạch hợp đồng, giá thuê và các khoản phí. Sở Xây dựng sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý những bất cập được phản ánh.

Thông tin dự án, đối tượng được mua, thuê và thủ tục được công bố trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng cùng chuyên mục nhà ở xã hội trên ứng dụng "Công dân số TP.HCM" để người dân tra cứu.