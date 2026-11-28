Khó tìm chỗ hay bất chấp biển cấm?

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trên tuyến đường Alexandre de Rhodes, Nguyễn Du, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần… ở trung tâm TP.HCM, dù nhiều vị trí đã được lắp đặt biển cấm, nhưng một số tài xế cho ô tô tấp vào lề đường, rời khỏi xe hoặc ngồi trên ghế lái, bật đèn cảnh báo để "đối phó" lực lượng chức năng.

Ô tô thường xuyên đỗ thành hàng dài bên đường Alexandre de Rhodes, dù có biển cấm đỗ xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Tài xế Hoàng Long (37 tuổi) cho biết việc tìm chỗ đỗ xe ở trung tâm không dễ dàng. Do không tìm được vị trí phù hợp, anh phải đỗ xe tại nơi có biển cấm và bật đèn cảnh báo để "có lý do chính đáng" khi bị kiểm tra. Còn tài xế Nguyễn Đức Diệp (53 tuổi) bày tỏ: "Đâu phải ai cũng muốn làm sai quy định, vì mức phạt 800.000 - 1 triệu đồng, bằng cả ngày chạy xe chưa trừ chi phí. Nhưng bây giờ cả con đường 2 - 3 km cấm dừng, đỗ thì khách lên xuống xe thế nào? Khi chờ nổ cuốc, tài xế phải chạy lòng vòng để tránh vi phạm, rất mệt mỏi".

Theo một cán bộ CSGT Công an TP.HCM, người điều khiển phương tiện vẫn được phép dừng xe ngắn hạn tại nơi có biển cấm đỗ để đón, trả khách hoặc xử lý tình huống cần thiết, nhưng phải thực hiện nhanh chóng và không được gây ùn tắc, cản trở giao thông. Nếu tài xế rời khỏi phương tiện, chờ khách hoặc để xe đứng yên trong thời gian dài thì được xác định là hành vi đỗ xe trái quy định.

Tình trạng tương tự diễn ra trước cổng nhiều bệnh viện (BV). Tại BV Mắt TP.HCM trên đường Bà Huyện Thanh Quan, BV Da liễu (đường Nguyễn Thông), BV Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai), BV Bình Dân (đường Điện Biên Phủ), nhiều ô tô dừng ngay trước cổng đón, trả khách dù đây là những vị trí không được phép dừng xe. Mỗi khi một ô tô dừng đón, trả khách, dòng phương tiện phía sau lại ùn ứ. Có thời điểm nhiều ô tô nối đuôi nhau dừng trước cổng BV khiến việc lưu thông càng khó khăn.

Nhiều tài xế đỗ ô tô tại nơi có biển cấm, bật đèn cảnh báo và ngồi trên ghế lái ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT phụ trách địa bàn đã làm việc với các BV, yêu cầu bố trí khu vực cho ô tô vào sân đón, trả khách. Một số BV đã lắp bảng hướng dẫn nhưng không ít tài xế vẫn chọn dừng ngoài cổng. "Tại BV Mắt, cổng cho ô tô vào đón, trả khách nằm phía đường Điện Biên Phủ nhưng một số khách lại đặt xe ở cổng đường Bà Huyện Thanh Quan. Khách bị bệnh về mắt, đi lại khó khăn, chưa kể nhiều người từ tỉnh lên, không rành đường sá thì làm sao chúng tôi hướng dẫn họ sang cổng khác được?", anh Trần Văn Sáng (43 tuổi), tài xế xe công nghệ, cho hay.

Tại BV Từ Dũ, dù cổng đường Nguyễn Thị Minh Khai đã có bảng hướng dẫn ô tô vào sảnh đón, trả khách, nhiều tài xế vẫn dừng ngoài đường với lý do khách hẹn đón tại cổng BV hoặc vừa đến nơi, hành khách yêu cầu xuống xe ngay.

Hơn 900 tuyến đường có biển cấm dừng, đỗ xe

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM có hơn 900 tuyến đường được lắp đặt biển báo liên quan đến dừng, đỗ xe. Tùy đặc điểm từng tuyến đường, cơ quan chức năng áp dụng hình thức cấm dừng và đỗ, cấm đỗ theo ngày (chẵn, lẻ) hoặc hạn chế theo khung giờ. Việc lắp đặt biển báo căn cứ quy định tại điều 18 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời xem xét tình hình an ninh trật tự, tai nạn, ùn tắc và đặc điểm từng khu vực.

CSGT TP.HCM tăng cường phạt nguội xe dừng, đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Việc hạn chế dừng, đỗ phải tính đến nhu cầu đi lại, sinh hoạt, kinh doanh của người dân, nhất là việc tiếp cận khu dân cư, chợ, trường học, trụ sở làm việc và xếp dỡ hàng hóa. Hình thức cấm cả dừng và đỗ được áp dụng tại những đoạn đường hoặc khung giờ cần duy trì liên tục phần đường dành cho phương tiện lưu thông, điển hình là các trục giao thông ra vào sân bay như đường Trường Sơn, Cộng Hòa hoặc khu vực cần bảo đảm an ninh trật tự như tổng lãnh sự quán...

Với những tuyến đường có điều kiện phù hợp, cơ quan chức năng ưu tiên chỉ cấm đỗ hoặc cấm đỗ theo ngày để người dân vẫn có thể dừng xe đón, trả khách, xếp dỡ hàng hóa. Những năm qua, nhiều trường hợp đã được điều chỉnh từ cấm dừng, đỗ hoặc cấm đỗ suốt ngày sang chỉ hạn chế vào giờ cao điểm hoặc trong khoảng 6 - 20 giờ.

Sở Xây dựng cho biết cũng xem xét bố trí vịnh đỗ xe, ô đỗ ô tô hoặc lựa chọn những tuyến đường lân cận có điều kiện phù hợp để đáp ứng nhu cầu dừng, đỗ. Với những tuyến đường đủ rộng, tình hình giao thông không phức tạp, cơ quan chức năng xem xét bố trí chỗ đỗ xe có thu phí như tại đường Huyền Trân Công Chúa, An Dương Vương.

TP.HCM hiện có khoảng 13,3 triệu phương tiện các loại, trong đó hơn 1,5 triệu ô tô. Tốc độ phát triển phương tiện cá nhân vẫn nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, đặc biệt là nhu cầu dừng, đỗ ô tô.

Vì sao TP.HCM tính tăng mức phạt?

Trung tá Hoàng Bá Tuấn, Phó trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết về tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm giao thông, trình HĐND TP xem xét.

Xe công nghệ dừng đón khách trước cổng BV Mắt ở đường Bà Huyện Thanh Quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong số những hành vi được nghiên cứu tăng mức phạt có dừng, đỗ xe sai quy định, đón, trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ và đi không đúng làn đường. "Trên các tuyến đường huyết mạch vào giờ cao điểm, chỉ một ô tô dừng, đỗ xe sai quy định cũng có thể khiến dòng xe ùn ứ kéo dài. Vì vậy, việc nghiên cứu tăng mức xử phạt nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế những vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình giao thông", trung tá Tuấn lý giải.

Tuy nhiên, việc tăng mức xử phạt phải tuân thủ giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chẳng hạn, nếu một hành vi có khung phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng thì TP.HCM có thể đề xuất áp dụng mức 1 triệu đồng, không được vượt quá mức này.

Thời gian tới, PC08 sẽ phối hợp khảo sát, nghiên cứu bố trí thêm chỗ dừng, đỗ ô tô, khu vực đón, trả khách; rà soát, bổ sung biển cấm và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí cần thiết. CSGT kết hợp tuần tra trực tiếp với phạt nguội qua camera và hình ảnh do người dân cung cấp để xử lý vi phạm.

Lãnh đạo PC08 cũng đề nghị các doanh nghiệp, trường học, BV, cơ sở kinh doanh, chợ, đặc biệt tại khu vực trung tâm, chủ động bố trí nơi đón, trả khách, hạn chế sử dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông. Người dân, doanh nghiệp và tài xế có thể phản ánh những bất cập trong tổ chức giao thông để cơ quan chức năng có thêm cơ sở khảo sát, xem xét điều chỉnh.

63 người tử vong liên quan đến phương tiện dừng, đỗ Trong 11 tháng năm 2026, CSGT TP.HCM đã lập biên bản khoảng 186.000 trường hợp vi phạm liên quan đến dừng, đỗ xe, trong đó có nhiều phương tiện vận tải hàng hóa như xe container, xe sơ mi rơ moóc và rơ moóc. Thống kê từ ngày 15.12.2025 đến hết ngày 10.11.2026, toàn TP.HCM xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và 905 người bị thương. Trong đó, 107 vụ tai nạn liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, làm 63 người chết và 45 người bị thương. Số người chết trong các vụ tai nạn liên quan đến dừng, đỗ chiếm khoảng 8% tổng số người tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn.



