Ngày 9.8, tại phiên họp của UBND TP.HCM về kết quả kinh tế - xã hội tháng 7 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết, Sở đã tham mưu UBND TP.HCM phê duyệt giá đất cụ thể 9 dự án với nguồn thu 52.599 tỉ đồng từ tiền sử dụng đất.

Trong đó, một số dự án lớn có nguồn thu lớn như dự án của Tập đoàn Lotte tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đem về cho ngân sách TP 16.190 tỉ đồng, dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ là 27.317 tỉ đồng...

Sở cũng đã trình Hội đồng thẩm định giá đất TP 2 dự án: Khu phức hợp quan sát Thủ Thiêm khoảng 4.000 tỉ đồng và khu đô thị Sóng Việt khoảng 168 tỉ đồng. Sắp tới, sở sẽ trình thêm 23 dự án với số thu dự kiến 7.956 tỉ đồng.

TP.HCM dự kiến thu 86.300 tỉ đồng tiền sử dụng đất trong năm 2025. Trong đó, dự án của Tập đoàn Lotte tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đem về cho ngân sách TP 16.190 tỉ đồng ẢNH: N.H

Ngoài ra, những tháng đầu năm, khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) cũng đã duyệt 44 khu đất với số thu 7.485 tỉ đồng. Như vậy, dự kiến trong năm 2025, nguồn thu từ giá đất các dự án cụ thể là 86.300 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt cũng cho biết, hiện có ba nhóm nội dung Sở NN - MT TP.HCM đang thực hiện.

Một là đấu giá 3 lô đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Hiện UBND TP.HCM đã duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất của 3 lô này và đã chấp thuận chủ trương đầu tư. Trung tâm phát triển quỹ đất đang tiến hành các bước để đảm bảo hoàn thành việc đấu giá trong năm 2025 theo kế hoạch.

Hai là đấu giá 7 khu đất ở ngoài khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhóm này có 3 khu đất sẽ phát triển dự án và hiện Trung tâm phát triển quỹ đất đang thực hiện quy hoạch 1/500, khi quy hoạch được duyệt, Sở TN - MT TP.HCM sẽ tiến hành các bước tiếp theo như lựa chọn tư vấn, xác định giá trị và tổ chức đấu giá theo quy định.

Trong nhóm này có 4 khu đất không phải thực hiện quy hoạch chi tiết. Đây là những khu đất nhỏ, đã có quy hoạch, hiện đang tổ chức các bước theo quy định, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025.

TP.HCM sẽ tiếp tục đấu giá hàng ngàn căn hộ tái định cư Thủ Thiêm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ba là tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có kết luận chủ trương để tiến hành đấu giá các căn hộ này và Sở NN - MT đang khẩn trương tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thực hiện.

Dự kiến, sau khi UBND TP.HCM ban hành kế hoạch, khoảng 6 tháng sau sẽ tiến hành đấu giá. Tuy nhiên, sở sẽ cố gắng thực hiện trong năm 2025.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, thời gian qua, công tác thẩm định giá đất trên địa bàn thành phố đạt một số kết quả cụ thể, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Qua đó, làm cơ sở hoàn thiện thủ tục pháp lý giải quyết thủ tục nhà đất cho nhà đầu tư cũng như người dân tại các dự án nhà ở.