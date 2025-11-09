TP.HCM: Đường tiền tỉ mới làm xong đã hư hỏng, liệu có tiêu cực?

Ngày 8.11, lãnh đạo UBND phường Tây Nam (TP.HCM) cho biết đã lập tổ giám sát và buộc đơn vị thi công phải làm lại tuyến đường Thanh Tuyền 09 (thuộc xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương cũ, nay là phường Tây Nam, TP.HCM) bị hư hỏng sau khi đưa vào sử dụng được vài tháng.

Đường Thanh Tuyền 09 sau khi đưa vào sử dụng được khoảng 2 tháng đã hư hỏng ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Trước đó, theo phản ánh của người dân, đường Thanh Tuyền 09 được hoàn thành xây dựng cuối tháng 6.2025 và đưa vào sử dụng được khoảng 2 tháng thì bắt đầu hư hỏng, xuất hiện những vết lồi lõm, bong tróc gần như toàn bộ mặt đường.

Đường Thanh Tuyền 09 hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Sau khi người dân phản ánh, UBND phường Tây Nam (sau sáp nhập; đường Thanh Tuyền 09 trước đây do UBND xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng cũ làm chủ đầu tư) đã vào cuộc, kiểm tra, giám sát; đồng thời buộc đơn vị thi công phải làm lại toàn bộ tuyến đường này.

Ổ voi trên đường Thanh Tuyền 09 hiện nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại tuyến đường này cho thấy đơn vị thi công đã bóc dỡ toàn bộ lớp bê tông nhựa mặt đường và trải lại nền đường. Tuy nhiên, trên toàn bộ tuyến đường này (dài khoảng 150 mét), nước mưa đã xói mòn nền đường trở thành những ổ voi hết sức nguy hiểm.

Trả lời câu hỏi của PV về tuyến đường mới làm xong đã bị hư hỏng và tiền thì đã quyết toán hết, như vậy trách nhiệm thuộc về đơn vị nào? Và có phát sinh tiêu cực ở đây không?

Người dân đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan đến đường Thanh Tuyền 09 ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo UBND phường Tây Nam cho rằng tuyến đường này do UBND xã Thanh Tuyền trước đây làm chủ đầu tư và đã quyết toán toàn bộ số tiền cho đơn vị thi công nên khi sáp nhập về phường Tây Nam, hồ sơ, sổ sách mới được bàn giao.

"Chắc chắn rằng đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi yêu cầu chậm nhất đến ngày 10.11 phải thi công hoàn trả lại mặt đường cho người dân", vị lãnh đạo UBND phường Tây Nam khẳng định.

Lớp nhựa mặt đường sau khi được bóc lên còn sót lại tại hiện trường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về vấn đề có phát sinh tiêu cực hay không và số tiền cụ thể mà ngân sách đã đầu tư, đơn vị thi công là đơn vị nào? Lãnh đạo UBND phường Tây Nam cho biết sẽ cung cấp cho PV trong tuần tới vì ngày 8.11 là ngày nghỉ.