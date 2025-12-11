Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM giải trình bảng giá đất

Đình Sơn
11/12/2025 08:30 GMT+7

Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, đến cuối ngày 10.12 cơ quan này đã nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp về Bảng giá đất.

Một số ý kiến đề nghị xem xét, điều chỉnh để đảm bảo bảng giá đất phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường bất động sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tham gia cùng chính quyền thành phố thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Liên quan đến nội dung này, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM giải trình, giá đất qua thu thập, khảo sát điều tra dữ liệu giao dịch thị trường nên đã đảm bảo phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường bất động sản.

Giá đất đề xuất lấy ý kiến để ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1.1.2026 chỉ bằng 60% giá thị trường đã đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tham gia cùng chính quyền thành phố thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

TP.HCM giải trình bảng giá đất- Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM giải trình bảng giá đất

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong khi đó, Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM kiến nghị xây dựng bảng giá đất nông nghiệp phải bằng 30% giá đất ở cùng thửa đất. Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, việc xây dựng bảng giá đất lần này thực hiện phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Do đó giá đất nông nghiệp cũng được xây dựng dựa trên phương pháp so sánh theo nguyên tắc thị trường, thông qua thu thập dữ liệu giao dịch thành từ cơ quan thuế liên thông cơ quan đăng ký đất đai.

Giải trình nội dung đối với mức tỷ lệ 60% giữa giá đề xuất và giá khảo sát theo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, việc áp dụng giá đề xuất bảng giá đất bằng khoảng 60% giá khảo sát là phù hợp mục tiêu từng bước tiệm cận thị trường, hỗ trợ kinh tế và giảm ảnh hưởng đến người sử dụng đất.

Ngoài ra, tỷ lệ trên cũng tương đương với tỷ lệ bảng giá hiện hành quy định tại Quyết định 79/2024 của UBND TP.HCM so với giá thị trường, bảng giá đã tác động tích cực đến tăng thu ngân sách nhà nước, công bằng hơn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với mức tỷ lệ tăng của từng tuyến đường theo Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, việc xây dựng bảng giá đất theo từng vị trí dựa vào các dữ liệu giao dịch thị trường. Do đó, mức tăng của mỗi tuyến đường tăng không đồng đều, tỷ lệ tăng tùy theo dữ liệu thu thập phản ánh mức giá thị trường và đảm tương quan giữa các tuyến đường với nhau.

Đối với các tuyến đường tương đồng đang đề xuất giá khác nhau, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, tổ chức thực hiện định giá đất đã tiếp thu và rà soát điều chỉnh.

Theo Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM, đơn vị này cùng với Hội đồng định giá đất thành phố đã tổ chức họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và 168 phường, xã, đặc khu. Theo đó, lãnh đạo Hội đồng yêu cầu các sở, ngành đơn vị liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu có ý kiến góp ý bằng phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc của UBND TP.HCM.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý tại cuộc họp Hội đồng và ý kiến góp ý bằng văn bản để Sở hoàn chỉnh trình lần cuối trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Những ý kiến đóng góp là cơ sở để Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM tiếp tục hoàn thiện để có tờ trình (lần 3) báo cáo Hội đồng xem xét trước khi UBND TP.HCM báo cáo HĐND TP.HCM thẩm tra để đưa ra cuộc họp chuyên đề dự kiến vào tuần cuối của năm 2025.


