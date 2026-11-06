TP.HCM giao cho Đại Quang Minh gần 43.000 m² đất ở Thủ Thiêm

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định giao 4 lô đất thuộc khu chức năng số 6, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh cho Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh để thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 2.

Tổng diện tích 4 lô đất được giao là 42.964 m². Cụ thể, lô 6-2 có diện tích 9.130 m²; lô 6-5 rộng 10.573 m²; lô 6-6 rộng 5.874 m² và lô 6-7 rộng 17.387 m².

Theo quyết định, mục đích sử dụng đất là xây dựng khu chung cư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 5.11.2026.

Việc giao 4 lô đất này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư áp dụng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 260/2025 và Nghị định 91/2025 của Chính phủ.

Cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) thực hiện theo hợp đồng BT với Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xác định giá đất, phối hợp xác định ranh giới và tổ chức bàn giao đất trên thực địa. Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, Sở Tài chính được giao chủ trì thực hiện thanh toán, quyết toán hợp đồng BT; rà soát, đối chiếu giá trị hợp đồng với giá trị quỹ đất thanh toán, bảo đảm không gây thất thoát ngân sách nhà nước và tài sản công.

Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch được duyệt và các quy định pháp luật.

Cầu Thủ Thiêm 2 (nay là cầu Ba Son) được UBND TP.HCM chọn Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm nhà đầu tư theo hình thức hợp đồng BT ngày 31.5.2014, khởi công ngày 3.2.2015.

Công trình dài 1.465 m, gồm phần cầu chính dài 886 m, quy mô 6 làn xe, kết cấu dây văng với trụ tháp cao 113 m, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng mức đầu tư ban đầu 4.260 tỉ đồng; giá trị vốn đầu tư theo hợp đồng BT khoảng 3.082 tỉ đồng, được thanh toán bằng quỹ đất tại Thủ Thiêm.

Ban đầu, cầu dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng chậm tiến độ do vướng mắc mặt bằng và nguồn vốn. Đến tháng 4.2022, cầu chính thức khánh thành, đưa vào khai thác.