TP.HCM hạn chế 3 tuyến đường trung tâm ngày 25.3, người dân đi thế nào?

Ngày 24.3, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM vừa thông báo hạn chế 3 tuyến đường trung tâm thành phố phục vụ công tác tổ chức các hoạt động của Thành ủy - UBND TP.HCM.

TP.HCM hạn chế 3 tuyến đường trung tâm ngày 25.3, người dân cần lưu ý lộ trình





Những tuyến đường hạn chế lưu thông ở trung tâm

Theo thông báo, CSGT sẽ hạn chế phương tiện ở một số tuyến đường sau:

- Hạn chế xe ô tô chở người từ 7 chỗ ngồi trở lên và toàn bộ các loại ô tô vận tải hàng hóa trên đường Lê Thánh Tôn: đoạn từ Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn đến Pasteur - Lê Thánh Tôn.

- Hạn chế xe ô tô chở người từ 7 chỗ ngồi trở lên và toàn bộ các loại ô tô vận tải hàng hóa trên đường Nguyễn Huệ: cả 2 chiều đường đoạn từ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn.

- Hạn chế tất cả các phương tiện đường Trương Định: đoạn từ giao lộ Trương Định - Võ Thị Sáu đến Trương Định - Lý Chính Thắng.

Thời gian hạn chế từ 5 giờ ngày 25.3 đến hết ngày hoặc có thể kết thúc sớm hơn.

Lộ trình thay thế

Lộ trình di chuyển từ Tôn Đức Thắng đi Nam Kỳ Khởi Nghĩa:

- Lộ trình 1: Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi - Công trường Lam Sơn - Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

- Lộ trình 2: Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Pasteur - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Lộ trình từ Điện Biên Phủ đi Lý Chính Thắng:

* Lộ trình 1: Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

* Lộ trình 2: Điện Biên Phủ - Trương Định - Võ Thị Sáu - Nguyễn Thông - Lý Chính Thắng - tiếp tục đi theo lộ trình mong muốn.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực.

Người dân tham gia giao thông qua khu vực chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng CSGT và lựa chọn hướng đi, lộ trình thay thế cho phù hợp.