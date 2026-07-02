TP.HCM: Hàng ngàn người xem pháo hoa mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Ngay từ chiều tối 2.7, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về các khu vực trung tâm TP.HCM để chờ xem màn bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dọc các tuyến đường nơi nhiều điểm có tầm nhìn đẹp như Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, dòng người mỗi lúc một đông, tạo nên bầu không khí nhộn nhịp. Dù thời tiết còn lất phất mưa, nhiều gia đình vẫn đưa con nhỏ, người lớn tuổi cùng đến từ rất sớm để chọn vị trí đẹp. Các nhóm bạn trẻ trải bạt ngồi dọc vỉa hè, chuẩn bị sẵn máy ảnh, điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tối 2.7, hàng ngàn người có mặt ở trung tâm TP.HCM xem pháo hoa mừng 50 năm thành phố mang tên Bác ẢNH: DUY ANH

Chiêm ngưỡng pháo hoa rực sáng bầu trời TP.HCM mừng 50 năm mang tên Bác

Rất đông người dân có mặt tại khu vực giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng ẢNH: DUY ANH

Nhân dịp này, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa mình cùng không khí sôi động với người dân TP.HCM

ẢNH: DUY ANH

Lúc 21 giờ, bầu không khí tại các điểm bắn pháo hoa càng trở nên sôi động. Tiếng cười nói và những cảm xúc khó tả khi thời khắc những chùm pháo hoa đầu tiên xuất hiện trên bầu trời TP.HCM.

Vừa xem xong màn trình diễn 3D Mapping, chị Bảo Châu (42 tuổi) lập tức đưa con tiến nhanh ra bến Bạch Đằng để ngắm pháo hoa. Chị cho biết đã đi từ xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) đến TP.HCM chỉ để xem màn biểu diễn kết hợp trong tối nay.

Chị Châu nói thêm, chị cảm thấy không khí hôm nay rất vui và nhộn nhịp, chứng tỏ những lễ hội ở TP.HCM ngày càng hay và thu hút nhiều người hơn chứ không còn khô khan nữa.

"Tôi cũng thấy có rất nhiều bạn trẻ đến đây chứng tỏ thành phố rất năng động. Đối với tôi, dịp này không chỉ là giải trí mà còn là niềm tự hào dân tộc, giúp người dân ôn lại lịch sử và kết nối thêm nhiều thế hệ với nhau", chị Châu chia sẻ.

Anh Felix, người Canada, có mặt tại đường Nguyễn Huệ tối 2.7 cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam và TP.HCM. Anh Felix cảm thấy thú vị khi hòa mình vào sự kiện lớn có nhiều người tham gia.

"Không khí rất nhộn nhịp, đông vui, màn trình diễn pháo hoa rất hoành tráng. Tôi cảm thấy ở đây rất tuyệt vời và TP.HCM là một nơi đáng sống, đáng trải nghiệm du lịch", anh Felix bày tỏ.

Lúc 21 giờ, màn pháo hoa đầu tiên được bắn lên bầu trời TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Người dân tỏ ra háo hức với màn pháo hoa đêm nay ẢNH: DUY ANH

Hình ảnh pháo hoa qua màn hình điện thoại của một người dân tại đường Nguyễn Huệ ẢNH: DUY ANH

Người dân hào hứng ghi lại màn bắn pháo hoa bằng điện thoại ẢNH: DUY ANH

Trẻ nhỏ cũng thích thú khi ngắm pháo hoa trong lễ kỷ niệm ẢNH: DUY ANH

Với nhiều người dân TP.HCM, đây là lần đầu tiên họ được hòa mình vào không khí lễ hội đặc biệt này ẢNH: DUY ANH