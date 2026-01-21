TP.HCM hỗ trợ từ 400.000 đến 1.500.000 đồng: Học sinh, sinh viên nào được nhận?

TP.HCM triển khai chính sách hỗ trợ tiền học tập, sách vở cho học sinh phổ thông ẢNH: BÍCH THANH

Theo đó, TP.HCM áp dụng và các chính sách hỗ trợ tập vở, sách giáo khoa đối với học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt (không bao gồm học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập có yếu tố nước ngoài và học sinh đang học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mức hỗ trợ tối đa cho mỗi học sinh, ở từng cấp học như sau:

Cấp tiểu học: tối đa 400.000 đồng/học sinh/năm học;

Cấp trung học cơ sở: tối đa 500.000 đồng/học sinh/năm học;

Cấp trung học phổ thông: tối đa 600.000 đồng/học sinh/năm học.

Đồng thời TP cũng áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với:

Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc Chăm, Chơ Ro, Khmer thường trú trên địa bàn, đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, các viện nghiên cứu, học viện trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT;

Học sinh, sinh viên là các dân tộc thiểu số khác thuộc diện hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng, thường trú tại TP.HCM, đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn cả nước;

Học viên cao học và nghiên cứu sinh là các dân tộc thiểu số khác, thường trú tại TP.HCM, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của địa phương đang học tại các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học trong cả nước có chức năng đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Mức hỗ trợ đối với những diện thụ hưởng chính sách trên là 1.500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo quy định của Bộ GD-ĐT về chương trình đào tạo học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Trong quy định của TP.HCM cũng nêu rõ sẽ không hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số đang học hệ cử tuyển, trường dự bị đại học, đại học văn bằng thứ hai; Sinh viên dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học đã được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo Quyết định số 66, Nghị định số 57 của Chính phủ và những học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo ở nước ngoài và đào tạo theo các chương trình liên kết về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Học viên cao học, nghiên cứu sinh được đào tạo theo chương trình của Thành ủy, UBND TP đã được hỗ trợ về chính sách.

Trước đó, ngày 19.1, Sở GD-ĐT TP.HCM triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt theo Nghị quyết 80 của HĐND TP đến 168 phường, xã, đặc khu và các trường phổ thông.

Chính sách nói trên hỗ trợ tiền ăn trưa, đồng phục, chi phí các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, chi phí các dịch vụ chương trình của nhà trường ngoài giờ học chính khóa theo mức thực tế phát sinh tại cơ sở giáo dục đối với trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non, học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên, học sinh của cơ sở giáo dục chuyên biệt công lập, có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, đây là chính sách an sinh xã hội đặc thù của thành phố nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để đảm bảo điều kiện thiết yếu khi đến trường cho các em.



