TP.HCM: Hơn 100 m đường nguy hiểm ở khu dân cư Vĩnh Lộc khiến nhiều người té ngã

Nhiều người dân phản ánh đoạn đường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP.HCM) dù được nâng cấp nhưng vẫn còn hơn 100 m bị "bỏ quên", tạo thành dốc chênh lệch khiến nhiều người dân phản ánh đã xảy ra hàng loạt vụ té ngã nguy hiểm.



Liên tiếp các vụ tai nạn

Theo phản ánh, các tuyến đường trong khu dân cư Vĩnh Lộc thời gian gần đây được nâng cấp, sửa chữa giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, trên đường số 3, đoạn từ chung cư Green Town Bình Tân đến trước nhà số 134 (hướng từ đường số 2 về đường Nguyễn Thị Tú) dài hơn 100 m vẫn chưa được trải nhựa đồng bộ.

Hơn 100 m đường số 3 KDC Vĩnh Lộc bị "bỏ quên" sau nâng cấp trải nhựa đường, tạo thành dốc chênh lệch khiến nhiều người dân phản ánh đã xảy ra hàng loạt vụ té ngã ẢNH: TRẦN KHA

Việc thi công dở dang khiến mặt đường cũ thấp hơn hẳn so với mặt đường mới, tạo thành một gờ dốc trơn trượt. Ghi nhận thực tế, nhiều phương tiện khi lưu thông đến đây đều phải thắng gấp hoặc đánh lái sang làn đường ngược chiều để né tránh, gây ra tình trạng xung đột giao thông nghiêm trọng.

Ông Phát (50 tuổi), một người dân buôn bán tại khu vực này, kể lại: "Trước tết, tôi chứng kiến hai bé gái đi xe tay ga, khi chạy đến đoạn dốc này thì bị trượt bánh, ngã nhào ngay trước quán. Cả hai bị trầy xước hết mình mẩy, gia đình phải đưa đi trạm xá cấp cứu. Không chỉ xe máy, ngay cả người già ngồi xe lăn cũng từng bị lật xe tại dốc này".

Mặt đường cũ chưa trải nhựa với nhiều ổ gà, đá dăm ẢNH: TRẦN KHA

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người chạy xe máy lẫn ô tô lấn qua chiều đường ngược lại để di chuyển ẢNH: TRẦN KHA

Nguy hiểm hơn, bà Tiền, một người dân khác tại địa phương, cho biết từng có trường hợp một cô gái té úp mặt xuống đường vào buổi sáng sớm do sụp "bẫy" dốc.

"Người này bị thương rất nặng ở mắt. Buổi tối ở đây đèn đường chưa hoạt động, chỉ nhờ ánh sáng từ các nhà dân nên người lạ đi ngang rất dễ gặp nạn", bà Tiền lo lắng.

Sẽ xử lý dứt điểm trong tháng 3

Theo tìm hiểu, nguyên nhân đoạn đường hơn 100 m này chưa được thi công đồng bộ là do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng giữa đơn vị đầu tư và các hộ dân xung quanh. Sự chênh lệch giữa cao độ mặt đường cũ và mới không chỉ gây té ngã khi trời nắng mà còn trở thành "vũng lầy" trơn trượt mỗi khi trời mưa, khiến xe tải lưu thông qua đây cũng bị rung lắc, tạo ra những tiếng động lớn khiến cư dân bất an.

Do chênh lệch độ cao mặt đường chiếc ô tô di chuyển một bánh trên cao một bánh dưới thấp. Trong khi chiếc xe máy di chuyển phía sau ô tô này chuyển làn sang chiều ngược lại để lưu thông khiến người đàn ông chạy đúng chiều phải thắng gấp ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều người bật xi nhan xin đường đánh lái chuyển làn nếu thắng gấp họ có thể té ngã tại khu vực chênh lệch độ cao ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phản ánh đã có nhiều sự cố té ngã tại khu vực này ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND phường Bình Tân cho biết đơn vị đã nắm được tình trạng người dân phản ánh về sự cố té ngã tại đoạn đường trên. Vị này giải thích, trước đây do người dân chưa hiểu rõ về phương án đền bù liên quan đến phần đất và chủ đầu tư nên chưa đồng thuận cho thi công.

"Hiện nay, phường đã làm việc và vận động thành công các hộ dân. Chúng tôi đang hối thúc đơn vị thi công khẩn trương triển khai phần mặt đường còn lại. Dự kiến trong tháng 3.2026, đoạn đường này sẽ được xử lý dứt điểm để đảm bảo an toàn cho bà con đi lại", đại diện địa phương khẳng định.