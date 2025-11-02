Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM hơn 1.000 doanh nghiệp cổ phần bị 'tắc' do dính đến đất công

Đình Sơn
Đình Sơn
02/11/2025 06:55 GMT+7

Theo thống kê, hiện TP.HCM có hơn 1.000 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa bị "tắc" do liên quan đến việc sử dụng đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý trước khi thực hiện cổ phần hóa.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, vướng mắc trên bắt nguồn từ việc giải quyết các thủ tục đất đai của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa được pháp luật quy định cụ thể, thống nhất. 

Nhiều quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn dẫn tới việc giải quyết các thủ tục đất đai về gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa còn nhiều khó khăn trong tổ chức thực hiện. 

Điều này khiến nhiều khu đất chưa được sử dụng hiệu quả, chủ yếu là do không phù hợp với quy hoạch và chưa xác định rõ quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Điển hình là Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Sài Gòn 5 có nguồn gốc từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, nhưng chỉ có 0,22% cổ phần thuộc sở hữu của cán bộ, công nhân viên, còn lại 99,78% vẫn thuộc sở hữu nhà nước.

TP.HCM hơn 1.000 doanh nghiệp cổ phần bị 'tắc' do dính đến đất công- Ảnh 1.

Hàng ngàn doanh nghiệp tại TP.HCM chưa thể hoàn thành quá trình cổ phần hoá do dính đến đất công

Dù vậy công ty trong các năm qua bị vướng mắc không thể sử dụng quỹ đất để đầu tư phát triển dự án, nên các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa này chưa khai thác hết tiềm năng đất đai dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai và cũng là nguyên nhân dẫn đến rủi ro pháp lý trong thi hành công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong thời gian qua.

Theo HoREA, do luật Đất đai 2024 và các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chưa quy định cụ thể nên các địa phương lúng túng, không dám giải quyết nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước nên quỹ đất này chưa thể đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả được, dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai.

Một thực tế là mục đích sử dụng đất của một số khu đất tại thời điểm cổ phần hóa nay không còn phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn nên doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch (mới) lại khác với phương án sử dụng đất hoặc không có phương án sử dụng đất trước đây. 

Nên có ý kiến cho rằng đây là đất công thì phải thu hồi để bán đấu giá, trong lúc việc doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đều phải căn cứ vào quy hoạch và phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho nhà nước nên không làm thất thu ngân sách nhà nước hoặc thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.

Việc bổ sung quy định này vào dự thảo Nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong giải quyết thủ tục đất đai, khơi thông nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế xã hội. 

Nhất là giúp giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc về sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn lịch sử 2007 - 2021 và tạo nguồn thu cho ngân sách, thông qua cơ chế truy thu nghĩa vụ tài chính. 

Đồng thời hạn chế tình trạng xí phần đất công không thông qua đấu giá, đấu thầu và ổn định tình trạng pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước đã và đang sử dụng đất phù hợp quy hoạch.

Mới đây, UBND TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai với nội dung đề xuất tương tự như đề xuất của HoREA nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về thực hiện các quyền của người sử dụng đất. 

Trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa để sử dụng đất hiệu quả, tránh lãng phí đất đai và bảo đảm ngân sách nhà nước thu đúng thu đủ từ đất.

Tin liên quan

'Đánh thức' các khu đất vàng bị lãng quên

'Đánh thức' các khu đất vàng bị lãng quên

Sau khi Bí thư Trần Lưu Quang thông báo Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định lấy 2 khu đất vàng làm công viên, người dân TP cũng đã điểm mặt các khu "đất vàng" bỏ hoang nhiều năm cần được đánh thức để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Khám phá thêm chủ đề

doanh nghiệp Đất công cổ phần hoá chuyển mục đích sử dụng đất tiền sử dụng đất địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận