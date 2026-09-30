TP.HCM khánh thành điểm chăm sóc người cao tuổi đầu tiên ở xã Hòa Hội

Ngày 30.9, xã Hòa Hội (TP.HCM) đã khánh thành Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng và Trạm công dân số. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM dự lễ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng người cao tuổi xã Hòa Hội và các đơn vị tài trợ ẢNH: NGUYỄN LONG

Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng xã Hòa Hội lấy Trạm y tế xã Hòa Hưng (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để làm trụ sở, vì đây là vị trí thuận lợi, không gian thoáng mát, phù hợp làm nơi giao lưu, luyện tập và chăm sóc sức khỏe ban ngày cho các cụ.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết: "Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng được hình thành từ chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM. Tại chuyến tham quan, xã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ sâu sát về mặt định hướng chuyên môn, tư vấn mô hình vận hành và hỗ trợ giải pháp phục hồi chức năng chuyên sâu dành cho người lớn tuổi từ ban giám đốc bệnh viện".

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội tặng hoa, thư cảm ơn cho các nhà tài trợ ủng hộ quỹ hoạt động điểm chăm sóc người cao tuổi ẢNH: NGUYỄN LONG

Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại cộng đồng giúp các cụ xua tan nỗi cô đơn, giảm bớt mặc cảm tâm lý tuổi già, được sống vui, sống khỏe, sống có ích, hạn chế suy giảm chức năng, phòng ngừa bệnh tật mãn tính và kéo dài tuổi thọ...

Điểm chăm sóc này có 6 hoạt động chính, gồm: Khám sức khỏe và theo dõi sức khỏe; chăm sóc sức khỏe ban đầu; hoạt động phục hồi chức năng; chăm sóc tư vấn dinh dưỡng; hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội.

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tặng quà cho người cao tuổi ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Đinh Thị Trúc My, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội cho biết mặc dù khó khăn về mặt kinh phí nhưng để điểm chăm sóc người cao tuổi có thể vận hành, địa phương đã kêu gọi toàn bộ cán bộ trong cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay đóng góp để tạo ra nguồn quỹ hoạt động…

Cùng ngày, xã Hòa Hội cũng tổ chức khánh thành Trạm công dân số tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, do Công an TP.HCM bàn giao.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trạm công dân số xã Hòa Hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết, với tính năng "tất cả trong một", Trạm công dân số mang lại những tiện ích vượt trội từ việc tra cứu thông tin. Người dân chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chíp hoặc tài khoản VNeID là có thể tự thực hiện hơn 200 thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại ki ốt hay kết nối tiêu thụ nông sản, tiếp cận các tri thức số, kỹ năng số, các tiện ích y tế, tài chính thông minh…

Đặc biệt, hệ thống được vận hành trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông tin cá nhân của người dân được mã hóa và bảo mật ở cấp độ cao nhất.