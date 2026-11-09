TP.HCM khởi công gói thầu đầu tiên dự án cải tạo rạch Văn Thánh

Sáng 9.11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM khởi công gói thầu xây lắp 1 thuộc dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM).

Gói thầu xây lắp 1 dự án rạch Văn Thánh có những hạng mục nào?

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, gói thầu xây lắp 1 có phạm vi thi công từ đầu tuyến tại đường Võ Oanh đến Km0+410, khu vực cầu Văn Thánh 1. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2028.

Các hạng mục chính gồm nạo vét rạch đến cao trình đáy -3 m; xây dựng kè bảo vệ bờ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải; đường giao thông, vỉa hè và các nhánh đường song hành kết nối đường Điện Biên Phủ.

Gói thầu còn bao gồm hệ thống chiếu sáng, mảng xanh, hào kỹ thuật và hệ thống thu gom nước thải từ đầu tuyến đến trạm bơm lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Lễ khởi công gói thầu xây lắp 1 thuộc dự án rạch Văn Thánh ẢNH: UYỂN NHI

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành di dời khoảng 40.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch với tổng kinh phí dự kiến gần 400.000 tỉ đồng.

Theo ông Dinh, nguồn kinh phí này tương đương khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố, cho thấy sự quan tâm của TP.HCM đối với chương trình di dời nhà ven kênh rạch, chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đơn vị thi công ngay sau lễ khởi công phải tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng đã cam kết.

Phó chủ tịch UBND Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại lễ khởi công gói thầu xây lắp 1 dự án rạch Văn Thánh ẢNH: HÀ KHÁNH

Người dân mong chờ nhiều thập kỷ

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây, cho biết dự án được khởi động sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi của người dân và chính quyền địa phương.

Bà Quế ghi nhận sự đồng thuận của các hộ dân trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, địa phương cam kết tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Nguyễn Trung Giá (đại diện người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Văn Thánh) chia sẻ người dân đã mong chờ công trình này từ rất lâu. Ông cho biết khu vực rạch Văn Thánh lâu nay ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi, ngập khi trời mưa. Vì vậy, việc dự án chính thức khởi công mang lại niềm vui lớn cho người dân sinh sống ven rạch.

Nhắc lại lời một người phụ nữ đã sống ven rạch suốt 30 năm khi hay tin dự án được triển khai, ông Giá xúc động chia sẻ: "Con mừng quá. Hơn người trúng số".

Người dân ven rạch Văn Thánh sống trong cảnh ô nhiễm ẢNH: HÀ THƯƠNG

Dự án rạch Văn Thánh được HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 28.6.2025, sử dụng ngân sách thành phố, gồm 2 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hơn 8.555 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2030.

Toàn tuyến rạch dài khoảng 2.240 m, gồm tuyến chính dài khoảng 1.965 m và nhánh dài khoảng 275 m, từ đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Dự án được chia thành 3 gói thầu xây lắp; ngoài gói đầu tiên, 2 gói còn lại lần lượt thi công các đoạn từ KM0+410 đến KM1+450 và từ KM1+450 đến cuối tuyến, trong đó có hạng mục cầu đi bộ và cầu Phú An.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, khi hoàn thành, dự án cải tạo rạch Văn Thánh giúp cải thiện môi trường, tăng khả năng thoát nước, chống ngập, thu gom nước thải về nhà máy xử lý tập trung, đồng thời kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến.