TP.HCM khởi tố 216 vụ liên quan đến tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong 6 tháng đầu năm 2023

Công an TP.HCM cũng đã phát hiện, đấu tranh 707 vụ, 724 đối tượng phạm tội liên quan tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trong đó đã khởi tố 216 vụ, 225 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 464 vụ (383 cá nhân, 83 tổ chức) với số tiền trên 10 tỉ đồng… Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra 556 vụ vi phạm về môi trường, trong đó đã khởi tố 10 vụ, 10 bị can.

Về tội phạm ma túy, Công an TP.HCM triệt phá 1.084 vụ, 2.290 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 544,37 kg ma túy các loại, 88,8 kg tiền chất ma túy, 15 khẩu súng, 144 viên đạn. Đã khởi tố 920 vụ, 1.393 bị can; xử lý hành chính 152 vụ, 865 đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023, chiều 30.6 trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của lực lượng Công an TP.HCM. Trung tướng Ngọc đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục phân tích, đánh giá đúng tình hình, triển khai các kế hoạch phòng ngừa, răn đe, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm kinh tế, ma túy, tội phạm "đường phố", tội phạm liên quan "tín dụng đen".

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM cần đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Đề án 06 của Chính phủ (về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).