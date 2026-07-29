TP.HCM không chỉ ứng dụng công nghệ mà muốn tạo ra công nghệ mới

Ngày 29.7, Tổ chức Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) phối hợp Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu, Startup Vietnam Foundation tổ chức diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu (VGIC) 2026.

Sự kiện quy tụ khoảng 100 nhà đổi mới sáng tạo là các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo công nghệ người Việt và gốc Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu, các cơ quan quản lý, tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và hệ sinh thái startup.

Xuyên suốt chương trình, VGIC 2026 tập trung thảo luận bốn lĩnh vực công nghệ được xem là những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số Việt Nam thông qua các phiên toàn thể, tọa đàm chuyên sâu, triển lãm công nghệ, hoạt động kết nối đầu tư và các phiên kết nối doanh nghiệp, tạo điều kiện để các ý tưởng và sáng kiến được chuyển hóa thành những cơ hội hợp tác và ứng dụng thực tiễn.

GS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, chia sẻ về tầm nhìn quốc gia thông minh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chia sẻ về tầm nhìn về quốc gia thông minh, GS-TS Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, cho biết chương trình tập trung thảo luận về con đường và cách thức xây dựng một quốc gia thông minh thông qua khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trong lộ trình đó, GS-TS Nguyễn Đức Khương cho rằng công nghệ không tự thay đổi quốc gia, mà chính con người mới là nhân tố thay đổi quốc gia thông qua công nghệ. Nhiều quốc gia có thể mua được công nghệ nhưng không đạt được sự thịnh vượng. Điểm khác biệt nằm ở năng lực sử dụng công nghệ một cách hiệu quả và thông minh để giải quyết các bài toán cụ thể của Việt Nam.

"Chip hay AI không thể tự xây dựng tương lai hay tạo ra khát vọng, chỉ có con người mới có thể tạo ra khát vọng và dùng các công cụ đó để tiến tới thịnh vượng", GS-TS Khương nhận định.

TP.HCM muốn trở thành nơi nuôi dưỡng 'kỳ lân' công nghệ

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP.HCM đang định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính và công nghệ của khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới.

Theo bảng xếp hạng StartupBlink năm 2026, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM vươn lên tốp 100 trong số hơn 1.500 thành phố thuộc 100 quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động toàn cầu. Đây là kết quả bước đầu ghi nhận những nỗ lực của thành phố trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại diễn đàn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Lãnh đạo TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh vai trò của mô hình hợp tác giữa nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, tập đoàn như một nền tảng quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối hiệu quả giữa chính sách, tri thức, công nghệ, nguồn lực tài chính và thị trường.

Do đó, ông Cường đánh giá cao các đơn vị tổ chức diễn đàn đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2026 tạo không gian kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực để tạo ra giá trị mới.

Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường khẳng định TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thu hút các nguồn lực về công nghệ, đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

GS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore trình bày tại diễn đàn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thành phố kỳ vọng những kết nối được hình thành từ diễn đàn sẽ tiếp tục được hiện thực hóa bằng các chương trình hợp tác, dự án cụ thể và các sáng kiến có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

"TP.HCM không chỉ hướng tới trở thành nơi ứng dụng các công nghệ tiên tiến của thế giới mà còn phấn đấu trở thành nơi kiến tạo các công nghệ mới, nuôi dưỡng các doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp "kỳ lân" có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững", Phó chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường nói.

Các đơn vị ký kết hợp tác thành lập Vietnam Innovation & Policy Labs ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng tại diễn đàn, AVSE Global, Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu (GOE Alliance) và Tony Blair Institute for Global Change ký kết hợp tác thành lập Vietnam Innovation & Policy Labs - một sáng kiến nghiên cứu và tư vấn chính sách độc lập nhằm kết nối tri thức quốc tế với quá trình hoạch định chính sách tại Việt Nam.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trong việc xây dựng cơ chế hợp tác giữa mạng lưới chuyên gia người Việt toàn cầu, khu vực tư nhân và các tổ chức tư vấn chính sách quốc tế, hướng tới đóng góp chuyên môn cho quá trình phát triển thể chế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.