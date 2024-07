TP.HCM: Làm rõ vụ cháy khiến 2 vợ chồng nhập viện cấp cứu

Ngày 9.7, Công an xã Bình Hưng phối hợp Công an H.Bình Chánh làm rõ thông tin trình báo của người dân về vụ cháy khiến 2 vợ chồng bị bỏng, nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn.



Con hẻm nơi xảy ra vụ cháy khiến 2 người bị bỏng TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 8.7, người dân nghe tiếng la ló bên trong căn nhà nằm trong hẻm quốc lộ 50, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh.

Một lúc sau, người dân thấy người bên trong căn nhà đưa chị Đ. (34 tuổi) ra ngoài trong tình trạng bị bỏng và chở vào bệnh viện. Anh N. (35 tuổi, chồng chị Đ) cũng bị bỏng, tự đi ra khỏi nhà và được 1 người bạn dùng xe máy chở vào bệnh viện.

Trưa 9.7, trao đổi với chúng tôi, mẹ ruột chị Đ. cho biết, con gái bà bị bỏng nặng, hiện vẫn đang hôn mê.

Trước đó, khuya 8.7, người con út trong nhà đi làm về, khi vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ thì ngửi có mùi khét nên qua phòng vợ chồng anh chị mình ở tầng 2 kiểm tra. Thấy cháy, người trong nhà tìm cách dập tắt lửa, đưa chị Đ. đi bệnh viện. Anh N. (chồng chị Đ.) cũng bị bỏng.

Mẹ ruột chị Đ. cho biết thêm, con gái lấy chồng và thuê trọ ở riêng, cuộc sống cũng khó khăn. Khoảng 1 năm nay, bà xây lại nhà nên vợ chồng con gái về sống chung cùng gia đình.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 8 người. May mắn vụ cháy được người nhà kịp dập tắt. Người nhà chị Đ. nghi vụ cháy là do bị đốt nên trình báo công an.

Hiện nguyên nhân vụ cháy trên địa bàn xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) khiến 2 vợ chồng bị bỏng đang được công an làm rõ.