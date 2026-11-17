Ngày 17.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương 384 tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp thành phố năm 2026.



Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Giá trị nằm ở hiệu quả phục vụ người dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá thời gian qua, phong trào "Dân vận khéo" được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm triển khai trên nhiều lĩnh vực, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lộc ghi nhận, biểu dương các điển hình tiêu biểu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận ở cơ sở. Đây là những người kiên trì vận động, xây dựng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Theo ông Lộc, giá trị của phong trào không nằm ở số lượng mô hình hay tên gọi, mà ở khả năng tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM tập trung nguồn lực thực hiện các nghị quyết, chương trình trọng tâm của Trung ương và thành phố. Điều này đòi hỏi công tác dân vận phải tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề liên quan trực tiếp đến dân sinh.

Ông Lộc nhấn mạnh, sự thụ hưởng của người dân, kết quả giải quyết công việc, lợi ích thiết thực và sự đồng thuận của nhân dân phải trở thành thước đo đánh giá công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; xác định "Dân vận khéo" là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Các mô hình cần bám sát yêu cầu vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, lấy cơ sở làm địa bàn trọng yếu, tập trung giải quyết việc mới, việc khó và những vấn đề cấp thiết của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Việc phát huy dân chủ, sức mạnh của nhân dân phải gắn với giải pháp và kết quả cụ thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Ông Lộc yêu cầu hằng năm, mỗi tổ chức đảng xây dựng, duy trì hiệu quả ít nhất một mô hình "Dân vận khéo" theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM; toàn thành phố có ít nhất 50 mô hình cấp thành phố.

Trong đó, chú trọng kết nối tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng để chăm lo người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, gắn với các cuộc vận động đóng góp quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc".

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2026 ẢNH: QUANG ĐỊNH

Hơn 5.000 hộ dân đồng thuận hiến đất

Năm 2026, toàn TP.HCM có 15.661 mô hình "Dân vận khéo" đăng ký tại các đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy. Trong đó, 10.285 mô hình triển khai đạt hiệu quả, 2.096 mô hình được nhân rộng ở cơ sở. Đối với cấp thành phố, tính đến ngày 15.6, có 173 đơn vị đăng ký tổng cộng 672 mô hình.

Phong trào được triển khai rộng khắp, tập trung vào lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiều mô hình huy động được nguồn lực xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh trật tự.

Đáng chú ý, công tác vận động hiến đất, mở đường, mở hẻm để thực hiện các công trình phúc lợi dân sinh nhận được sự đồng thuận của hơn 5.000 hộ dân. Tổng diện tích đất người dân tự nguyện hiến hơn 230.000 m², trị giá ước tính hơn 316 tỉ đồng.

Một số cách làm đã chuyển từ vận động một chiều sang chủ động lắng nghe, đối thoại và phối hợp giải quyết kiến nghị. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của người dân trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Từ kết quả này, yêu cầu đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và sự cân đối giữa các lĩnh vực, nhất là các mô hình gắn với phát triển kinh tế, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của TP.HCM.