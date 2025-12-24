Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Liên tiếp bắt được chim nghi là hồng hoàng quý hiếm tại xã Xuân Thới Sơn

Trần Kha
Trần Kha
24/12/2025 21:48 GMT+7

Trong vòng 2 ngày, người dân tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) liên tiếp phát hiện và bắt được 2 con chim lạ có kích thước lớn, nghi là chim hồng hoàng thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm.

Tối 24.12, anh Phạm Văn Tính (43 tuổi, ở ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) cho biết đang tạm thời chăm sóc một cá thể chim lạ nghi là chim hồng hoàng vừa bắt được, chờ bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Liên tiếp bắt được chim Hồng Hoàng quý hiếm tại Hóc Môn - Ảnh 1.

Thấy chim có hình dáng lạ, mỏ rất dài và to, anh Tính đã bắt và báo cho địa phương

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo lời anh Tính, khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đang đứng trước sân nhà tại đường Xuân Thới Sơn 36, anh bất ngờ thấy một con chim sải cánh lớn bay từ phía đồng ruộng vào. Sau đó, con chim đậu xuống lùm cây thấp trong vườn, cách nhà anh khoảng 100 m.

Thấy chim có hình dáng kỳ lạ, mỏ rất dài và to, anh Tính đã tiếp cận và bắt giữ thành công. Qua cân đo sơ bộ, cá thể chim này nặng gần 3 kg.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên loài chim này xuất hiện tại địa phương trong những ngày qua. Theo anh Tính, trước đó 1 ngày, người hàng xóm tên Tú, cách nhà anh khoảng 500 m đã bắt được con chim y hệt như trên cũng nghi chim hồng hoàng.

Ngay sau khi bắt được chim quý, anh Tính đã chủ động nhốt vào lồng, đồng thời lấy trái cây cho chim ăn để đảm bảo sức khỏe. Anh cũng đã trình báo sự việc cho Công an xã Xuân Thới Sơn để tìm phương án xử lý.

Liên tiếp bắt được chim Hồng Hoàng quý hiếm tại Hóc Môn - Ảnh 2.

Nhiều người thích thú vì thấy chim lạ

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Lực lượng công an địa phương sau đó đã hướng dẫn anh Tính liên hệ trực tiếp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM.

Do thời điểm phát hiện vào chiều tối, phía kiểm lâm đã đề nghị gia đình tạm thời chăm sóc, giữ gìn cá thể chim này cẩn thận để đơn vị xuống tiếp nhận, đưa về cứu hộ vào sáng mai (25.12).

Sự xuất hiện liên tiếp của loài chim nghi là hồng hoàng đã thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tại xã Xuân Thới Sơn kéo đến nhà anh Tính để tận mắt chứng kiến.

Khám phá thêm chủ đề

chim Hồng Hoàng Công an xã Xuân Thới Sơn động vật hoang dã Cứu hộ Kiểm lâm TP.HCM
