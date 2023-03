TP.HCM nắng nóng 36 độ C có gì bất thường?

Những ngày qua, TP.HCM liên tục nắng nóng oi ả, đặc biệt vào giờ trưa. Trong khi đó, nhiệt độ vào buổi sáng và tối khá dễ chịu.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm qua, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động ổn định.

Nhiệt độ cao nhất những ngày qua ở TP.HCM ở mức 36 độ C Nhật Thịnh

Thời tiết toàn khu vực Nam bộ hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng gia tăng, xuất hiện diện rộng ở Đông Nam bộ, cục bộ ở miền Tây. Nhiệt độ trên khu vực tăng 2 - 3oC.

Cụ thể, các tỉnh Đông Nam bộ hôm qua, nhiệt độ cao nhất phổ biến dao động từ 34,8 - 37,4oC, cao nhất tại Đồng Phú (Bình Phước) 37,4oC. Nhiệt độ thấp nhất dao động phổ biến 21,4 - 26oC, thấp nhất là Tà Lài (Đồng Nai) 21,4oC.

Tại miền Tây, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 36oC, khu vực có nhiệt độ cao nhất trên 35oC là Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bến Tre và Trà Vinh; cao nhất tại Châu Đốc, An Giang 36oC.

Riêng TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 34,8oC (tăng 2,8oC so với ngày hôm trước), thấp nhất 25oC (tăng 1,4oC so với hôm trước). Tại Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất 36oC (tăng 3oC so với ngày hôm trước), thấp nhất 27oC (tăng 1oC so với ngày hôm trước), độ ẩm 44 - 89%.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35 - 37oC trong tháng 3 ở Đông Nam bộ là rất bình thường trong mùa nắng nóng.

Theo ông Quyết, so với trung bình nhiều năm, nắng nóng năm nay ở mức thấp hơn cả về nhiệt độ cao nhất trung bình, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, số ngày có nắng nóng và phạm vi xảy ra nắng nóng.

Còn so riêng với năm 2022, ngày bắt đầu có nắng nóng diện rộng năm nay muộn hơn và số ngày có nắng nóng ít hơn nhưng đến thời điểm này, mức độ nắng nóng đã mạnh hơn (nhiệt độ cao nhất, thời gian có nhiệt độ cao trên 35oC, phạm vi nắng nóng...).

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin thêm, hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động ổn định. Gió có cường độ yếu trên vùng biển của Nam bộ.

TP.HCM nắng nóng oi ả vào giờ trưa Nhật Thịnh

Thời tiết TP.HCM, Nam bộ, hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, trưa chiều nắng nóng xảy ra diện rộng ở Đông Nam bộ và cục bộ ở miền Tây. Các tỉnh Đông Nam bộ cao nhất 34 - 36oC. Các tỉnh miền Tây cao nhất 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.



Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ nâng dần trục lên phía bắc.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nắng nóng giảm nhẹ, trưa chiều có nắng nóng cục bộ.