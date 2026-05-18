TP.HCM: Người đàn ông hoang báo 'bắt cóc 2 trẻ em' khai gì tại công an?

Ngày 18.5, Công an phường Hòa Hưng (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với ông T.T.T (48 tuổi, ở phường Bàn Cờ) về hành vi báo tin giả và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 22.4, ông T. đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo vụ việc rất cấp bách "có 2 trẻ em đang bị bắt cóc và tạm giữ tại một khách sạn trên địa bàn".

Đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng chức năng triển khai xác minh khẩn cấp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Qua đấu tranh, ông T. khai do mâu thuẫn tình cảm và bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc, trốn tránh. Khi biết bạn gái đang ở khách sạn nói trên nên đã bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em để "mượn tay" cơ quan công an tìm kiếm và buộc người này ra gặp mặt.