TP.HCM: Người đàn ông hoang báo 'bắt cóc 2 trẻ em' khai gì tại công an?

Trần Duy Khánh
18/05/2026 15:05 GMT+7

Bị bạn gái chia tay, tránh mặt, người đàn ông đến cơ quan công an hoang báo có '2 trẻ em bị bắt cóc' tại một khách sạn ở TP.HCM.

Ngày 18.5, Công an phường Hòa Hưng (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối với ông T.T.T (48 tuổi, ở phường Bàn Cờ) về hành vi báo tin giả và tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép.

Người đàn ông hoang báo tin bắt cóc bị công an xử lý

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 22.4, ông T. đến trụ sở Công an phường Hòa Hưng trình báo vụ việc rất cấp bách "có 2 trẻ em đang bị bắt cóc và tạm giữ tại một khách sạn trên địa bàn".

Đánh giá vụ việc có tính chất nghiêm trọng, lực lượng chức năng triển khai xác minh khẩn cấp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế không hề có vụ bắt cóc nào xảy ra.

Qua đấu tranh, ông T. khai do mâu thuẫn tình cảm và bị bạn gái chia tay, chặn liên lạc, trốn tránh. Khi biết bạn gái đang ở khách sạn nói trên nên đã bịa ra câu chuyện bắt cóc trẻ em để "mượn tay" cơ quan công an tìm kiếm và buộc người này ra gặp mặt.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc, cơ quan chức năng còn phát hiện ông T. có hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Cơ quan công an đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về 2 hành vi: cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền (mức phạt đề xuất trung bình 3,5 triệu đồng) và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ (mức phạt đề xuất từ 30 - 40 triệu đồng); đồng thời tịch thu tang vật.

Công an khuyến cáo, việc hoang báo tin giả không chỉ gây lãng phí nguồn lực của cơ quan nhà nước mà còn gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mọi hành vi báo tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm minh.

