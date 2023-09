TP.HCM: Người phụ nữ bị giật dây chuyền khi đang đi bộ trong hẻm Q.7

Ngày 14.9, Công an P.Tân Kiểng, Q.7 tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ cướp giật tài sản (dây chuyền) xảy ra trên địa bàn.



Camera ghi lại bà L. bị cướp giật dây chuyền CẮT TỪ CLIP

Bà T.T.N.L (57 tuổi, ngụ Q.7) cho biết, hơn 13 giờ ngày 11.9, bà cùng người thân từ dưới quê lên, gửi xe tại chung cư rồi đi bộ về nhà tại hẻm 30 Lâm Văn Bền (P.Tân Kiểng, Q.7). Trong lúc đi bộ về nhà, bà L. bị một người đàn ông chạy xe máy ngang qua giật sợi dây chuyền trên cổ. Người nhà nạn nhân tri hô nhưng nghi can cướp giật đã tăng ga chạy mất.

Theo bà L., sợi dây chuyền bị nghi can cướp giật lấy mất, riêng phần mặt dây chuyền rớt lại trên đường. Bà L. nhặt lại mặt dây chuyền rồi đến công an trình báo, và cho biết sợi dây chuyền vàng bị cướp giật mua được khoảng 1 năm nay, giá hơn 10 triệu đồng.

"Lúc đó tôi có mặt áo khoác ngoài nhưng sơ ý không kéo khóa lên cao. Có thể kẻ cướp chạy qua thấy nên quẹo lại và giật. Bị cướp giật nên cổ tôi trầy hết, lúc đó tôi hoảng, sợ lắm. Thường ngày tôi không đeo vàng ra đường", bà L. nói.

Các vết trầy xước trên cổ bà L. được cho bị kẻ cướp giật dây chuyền gây ra TRẦN KHA

Theo hình ảnh từ camera, thời điểm xảy ra vụ cướp giật trên đường có người qua lại nhưng kẻ gian vẫn manh động giật dây chuyền của nạn nhân.

Công an P.Tân Kiểng (Q.7) cũng đã lập hồ sơ, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để phục vụ công tác truy xét nghi can vụ cướp giật dây chuyền này.