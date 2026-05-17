TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong trong công trình đang xây giữa lúc mưa gió

Đến hơn 21 giờ ngày 17.5, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông tử vong trong công trình nhà ở trên đường Huỳnh Tấn Chùa.

Lực lượng chức năng có mặt điều tra vụ người đàn ông tử vong ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông trung niên nằm bất động cạnh vũng máu bên trong căn nhà đang xây dựng (1 trệt, 3 lầu) trên đường Huỳnh Tấn Chùa (phường Đông Hưng Thuận) nên trình báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Khi lực lượng công an có mặt, nạn nhân được xác định đã tử vong. Khu vực xung quanh ngôi nhà đang thi công nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Một số người dân sống gần khu vực cho biết, nạn nhân vốn là người làm việc tại công trình này. Đáng chú ý, ngày 17.5 là chủ nhật nên công nhân được nghỉ, công trình không có người làm việc.

Cũng theo người dân, vào thời điểm chiều cùng ngày, trên địa bàn xuất hiện mưa kèm giông gió. Người của công trình gọi điện nhưng không liên lạc được với người đàn ông nên đã đến công trình để kiểm tra thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ việc đang được Công an TP.HCM khẩn trương làm rõ.