TP.HCM phát triển dưỡng lão bán trú: Sáng đi - chiều về, giảm gánh nặng gia đình

Ngày 27.11, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố đang khuyến khích phát triển mô hình dưỡng lão bán trú, tức là sáng đi - chiều về. Mô hình này nhằm đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc về thể chất và tinh thần của người cao tuổi, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Hiện Sở Y tế TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển các loại hình nhà dưỡng lão giai đoạn 2025 - 2030, trong đó mô hình dưỡng lão bán trú được xác định là một phần quan trọng.

Người cao tuổi ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè với mức chi phí 3 triệu/tháng (chi phí thời điểm năm 2024) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đề án đặt mục tiêu phát triển đa dạng các dịch vụ dưỡng lão, bảo đảm an toàn, chất lượng và dễ tiếp cận; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút đầu tư xã hội hóa, đào tạo nhân lực và quy hoạch không gian phát triển hệ thống dưỡng lão của thành phố.

Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các cơ quan, chuyên gia và tổ chức xã hội để trao đổi, góp ý và hoàn thiện đề án.

Người cao tuổi ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được khám sức khỏe miễn phí như TP.HCM

Theo Sở Y tế, già hóa dân số đang trở thành một thách thức lớn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng đa dạng, đòi hỏi những mô hình dịch vụ linh hoạt, phù hợp với văn hóa và điều kiện đô thị của TP.HCM.

Trong năm 2025, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế TP.HCM, nhằm đảm bảo mỗi người cao tuổi được khám định kỳ, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm và quản lý hồ sơ sức khỏe đầy đủ, liên tục.

Không gian ở trung tâm dưỡng lão tràn ngập cây xanh thoáng mát ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tính đến ngày 30.10.2025, TP.HCM có 27 trung tâm bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, với hơn 1.500 người đang được chăm sóc. Trong đó, có 1 cơ sở công lập và 26 cơ sở ngoài công lập, hình thành mạng lưới cơ sở bảo trợ xã hội đồng bộ.

Tuy nhiên, trước tốc độ già hóa dân số nhanh, số lượng và loại hình cơ sở còn hạn chế. Các cơ sở hiện nay chủ yếu là mô hình nội trú truyền thống và thiếu nhân lực chuyên môn sâu về lão khoa, chưa đáp ứng đa dạng phân tầng thu nhập.

Đặc biệt, thành phố còn thiếu cơ sở chất lượng cao và chưa có chính sách hỗ trợ chi phí cho người cao tuổi có thu nhập thấp nhưng không thuộc nhóm bảo trợ xã hội.

Hiện TP.HCM đã xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cho 597.849 người cao tuổi, trong đó 452.798 người được khám trực tiếp và 145.051 người được thu thập dữ liệu từ các nguồn khác. Kho dữ liệu này giúp thành phố chủ động theo dõi mô hình bệnh tật, thiết kế các giải pháp can thiệp phù hợp và kịp thời.



Viện dưỡng lão ở TP.HCM hiện chủ yếu là mô hình nội trú truyền thống ẢNH: DIỆU MI

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ đã mang lại nhiều giá trị thực tiễn. Qua rà soát dữ liệu, ngành y tế phát hiện 64.568 trường hợp tăng huyết áp chưa được chẩn đoán trước đó (chiếm 14,5%) và 35.887 trường hợp nghi ngờ đái tháo đường (chiếm 8%). Việc phát hiện sớm giúp nâng cao hiệu quả quản lý bệnh mạn tính và giảm chi phí điều trị về lâu dài.

Năm 2025 cũng là lần đầu tiên TP.HCM mở rộng điểm khám sức khỏe người cao tuổi tại một số bệnh viện đa khoa, phòng khám đa khoa công lập và tư nhân, bên cạnh hệ thống y tế tư nhân trực thuộc các Phòng khám đa khoa và Trung tâm Y tế khu vực. Nhờ đó, người dân có thêm lựa chọn thuận tiện khi tham gia khám sức khỏe định kỳ.

Tháng 7.2025, sau khi sáp nhập địa giới hành chính 3 khu vực, Sở Y tế TP.HCM đã trình UBND TP.HCM đề án mở rộng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sang Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (trước sáp nhập). Từ ngày 22.8, người cao tuổi tại hai khu vực này chính thức được khám miễn phí theo quy trình chuẩn đã triển khai tại TP.HCM.



Đây là bước tiến quan trọng, giúp đồng bộ hóa chăm sóc sức khỏe cho người dân và giảm tải cho các bệnh viện lớn trước nhu cầu ngày càng tăng về chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ của nhóm dân số này.