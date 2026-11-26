Ngày 26.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM và Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2026 - 2031.

Chăm lo công nhân và quân nhân xuất ngũ

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thông tin, TP.HCM hiện có hơn 25.000 công đoàn cơ sở với trên 2 triệu đoàn viên. Đây là lực lượng quan trọng đối với sự phát triển thành phố, đòi hỏi công tác phối hợp phải bám sát tình hình doanh nghiệp và nhu cầu người lao động.

Trong giai đoạn mới, tổ chức công đoàn tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Bộ Tư lệnh TP.HCM ký kết chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cán bộ, chiến sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội

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Một nội dung được ông Thái nhấn mạnh là phối hợp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cán bộ, chiến sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Trong đó, quan tâm hỗ trợ công nhân là quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo chương trình phối hợp, hai đơn vị sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; vận động kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà đồng đội. Gia đình quân nhân, gia đình có con em tại ngũ và người lao động khó khăn cũng được quan tâm hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế.

Bên cạnh chăm lo đời sống, hai bên phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn về việc làm, thu nhập của công nhân; kịp thời giải quyết vấn đề bức xúc và các cuộc ngừng việc, lãn công nếu có.

Rõ trách nhiệm sau ký kết

Ông Thái cho biết Liên đoàn Lao động TP.HCM xác định 5 nội dung trọng tâm sau ký kết, từ tuyên truyền, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở đến chăm lo an sinh và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong công tác tuyên truyền, ông đề nghị đổi mới hình thức phù hợp với người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối qua Zalo để chuyển tải thông tin kịp thời. Các cấp công đoàn cần phối hợp với lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Hai đơn vị cũng chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt tại doanh nghiệp, phát huy vai trò quân nhân dự bị đang làm việc trong nhà máy, xí nghiệp; củng cố lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc bồi dưỡng lực lượng này cần gắn với khả năng nắm bắt nguyện vọng, phản ánh khó khăn của người lao động.

Về tổ chức thực hiện, ông Thái nhấn mạnh trách nhiệm của các lực lượng phải gắn với kết quả đánh giá của hai đơn vị. Những nội dung đã ký kết cần được kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ để tháo gỡ khó khăn, nhân rộng mô hình hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đề nghị các cơ quan cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch hằng năm, xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm. Khi phát sinh vấn đề phức tạp, cần phối hợp với địa phương, công an, công đoàn và cơ quan chức năng để đối thoại, giải quyết đúng pháp luật.