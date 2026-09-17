TP.HCM: Phụ huynh phát hiện suất ăn bán trú thịt gà 'còn đỏ', UBND phường nói gì?

Ngày 16.9, UBND phường Bình Tân đã có báo cáo về vụ việc suất ăn bán trú tại Trường THCS Hồ Văn Long bị phụ huynh phản ánh thịt gà "còn đỏ", chưa chín.

Theo đó, vào ngày 14.9, Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long (P.Bình Tân) đã mời đại diện phụ huynh học sinh đến giám sát bữa ăn bán trú tại trường. Đến chiều cùng ngày, nhà trường nhận được thông tin từ giáo viên chủ nhiệm về việc phụ huynh phản ánh chất lượng suất ăn, trong đó có hình ảnh một suất gà được cho là chưa chín kỹ.

Đồng thời, trường đã tiếp nhận nhiều thông tin từ giáo viên chủ nhiệm về việc có đơn yêu cầu khẩn cấp lan truyền từ nhóm Zalo các lớp, nội dung giống nhau nhưng được chỉnh sửa theo lớp, từ các phụ huynh học sinh.

Hình ảnh thịt gà "còn đỏ", chưa chín được phụ huynh Trường THCS Hồ Văn Long (P.Bình Tân, TP.HCM) phản ánh ẢNH: P.H.C.C

Nhà trường thông báo đến đơn vị đang cung cấp suất ăn về việc tạm ngưng suất ăn vào ngày 15.9. Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện sinh hoạt và học tập của học sinh trong ngày học tiếp theo, đặc biệt đối với những học sinh có nhu cầu sử dụng suất ăn bán trú do phụ huynh chưa có điều kiện đón con về nhà vào buổi trưa, nhà trường đã thông tin đến phụ huynh về các phương án tạm thời để phụ huynh lựa chọn phù hợp với thực tế của gia đình.

Ngày 15.9, nhà trường có thông báo đến phụ huynh học sinh phương án phân luồng, bố trí việc đưa đón học sinh do nhà trường dừng cung cấp suất ăn bán trú vào ngày 16.9 và sẽ thực hiện cung cấp suất ăn bán trú trở lại vào ngày 17.9.

Phối hợp Công an phường xem xét, giải quyết

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Trường THCS Hồ Văn Long, UBND phường Bình Tân đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long tạm ngưng hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn và phối hợp Công an phường thu thập các đơn yêu cầu khẩn cấp được lan truyền từ nhóm Zalo để xác minh, xem xét, giải quyết.

Đồng thời, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường và Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Văn Long có phương án đảm bảo phân luồng học sinh đối với trường hợp phụ huynh đón học sinh về vào giờ ăn trưa.

Học sinh Trường THCS Hồ Văn Long (P.Bình Tân, TP.HCM) ra về buổi trưa ẢNH: D.M

UBND phường Bình Tân cũng có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường.

Cũng theo báo cáo này, UBND phường Bình Tân yêu cầu hiệu trưởng các trường trên địa bàn chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với bữa ăn bán trú.

Liên quan đến công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn, UBND phường Bình Tân yêu cầu hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước UBND phường và cơ quan quản lý có thẩm quyền về công tác an toàn thực phẩm trong nhà trường, đặc biệt là đối với bữa ăn bán trú.

Các trường phải thực hiện nghiêm việc lựa chọn và kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng nguyên liệu; bảo đảm điều kiện vệ sinh tại khu vực chế biến, dụng cụ và trang thiết bị.

Bên cạnh đó, nhà trường phải thực hiện đúng quy trình chế biến, chia suất ăn, lưu mẫu và các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

UBND phường cũng yêu cầu các trường chủ động kiểm tra nội bộ, kịp thời khắc phục những nguy cơ có thể gây mất an toàn thực phẩm và báo cáo ngay cơ quan chức năng khi phát sinh sự cố.