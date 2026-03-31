TP.HCM: Phường Bình Thạnh, xã Cần Giờ ra mắt bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Phường Bình Thạnh: Hoàn thiện nhân sự, sẵn sàng cho các nhiệm vụ cấp bách

Ngày 31.3, HĐND phường Bình Thạnh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 . Đến dự có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Dưới sự điều hành của ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường, các đại biểu đã tiến hành xem xét, thảo luận và bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND theo đúng quy định của pháp luật .

Với sự nhất trí cao, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; trưởng các ban của HĐND phường.

Kỳ họp đã bầu ông Vũ Ngọc Tuất giữ chức Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh; ông Đặng Hồng Chuyên giữ chức Phó chủ tịch HĐND phường; ông Phan Quang Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Bộ máy chính quyền mới của phường Bình Thạnh, TP.HCM

Việc kịp thời kiện toàn tổ chức, nhân sự của HĐND và UBND phường Bình Thạnh không chỉ đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ cấp bách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong năm 2026 . Ngay sau kỳ họp, các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương đưa các nghị quyết vào thực tiễn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo vì dân phục vụ .

Ông Nguyễn Ngọc Vũ đắc cử Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ

Cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Cần Giờ khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với sự ra mắt và nhận nhiệm vụ của Thường trực HĐND, trưởng, phó, thành viên các ban HĐND cùng tổ trưởng các tổ đại biểu .

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã, đã được đại biểu tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026 - 2031 .

Ông Võ Hữu Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Vũ khẳng định quyết tâm cùng tập thể Thường trực HĐND xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương . Tân Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ nhấn mạnh, để hoàn thành tốt trọng trách, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể HĐND, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận từ nhân dân .

Bộ máy chính quyền xã Cần Giờ nhiệm kỳ mới

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND xã Cần Giờ đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành luôn sát với thực tiễn, có tính khả thi cao và đáp ứng trúng nguyện vọng chính đáng của cử tri . Song song đó, HĐND xã sẽ chú trọng tổ chức tốt các hoạt động khảo sát, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn .

Các đại biểu HĐND cũng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tăng cường mối liên hệ mật thiết với cử tri để lắng nghe, tổng hợp và phản ánh đầy đủ tâm tư của nhân dân gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết .