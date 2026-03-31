Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Phường Bình Thạnh, xã Cần Giờ ra mắt bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Thúy Liễu
31/03/2026 19:34 GMT+7

Ngày 31.3, HĐND phường Bình Thạnh khóa I và HĐND xã Cần Giờ khóa II đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phường Bình Thạnh: Hoàn thiện nhân sự, sẵn sàng cho các nhiệm vụ cấp bách

Ngày 31.3, HĐND phường Bình Thạnh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đến dự có ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Dưới sự điều hành của ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND lâm thời phường, các đại biểu đã tiến hành xem xét, thảo luận và bầu cử các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự nhất trí cao, kỳ họp đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND phường; trưởng các ban của HĐND phường. 

Kỳ họp đã bầu ông Vũ Ngọc Tuất giữ chức Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh; ông Đặng Hồng Chuyên giữ chức Phó chủ tịch HĐND phường; ông Phan Quang Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường.

Phường Bình Thạnh ra mắt bộ máy lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Bộ máy chính quyền mới của phường Bình Thạnh, TP.HCM

ẢNH: THÚY LIỄU

Việc kịp thời kiện toàn tổ chức, nhân sự của HĐND và UBND phường Bình Thạnh không chỉ đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai các nhiệm vụ cấp bách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân trong năm 2026. Ngay sau kỳ họp, các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương đưa các nghị quyết vào thực tiễn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo vì dân phục vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ đắc cử Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ 

Cùng ngày, tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Cần Giờ khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra với sự ra mắt và nhận nhiệm vụ của Thường trực HĐND, trưởng, phó, thành viên các ban HĐND cùng tổ trưởng các tổ đại biểu.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng ủy xã, đã được đại biểu tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Võ Hữu Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Ngọc Vũ khẳng định quyết tâm cùng tập thể Thường trực HĐND xã tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tân Chủ tịch HĐND xã Cần Giờ nhấn mạnh, để hoàn thành tốt trọng trách, đòi hỏi phải có sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể HĐND, đồng thời cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận từ nhân dân.

Phường Bình Thạnh ra mắt bộ máy lãnh đạo mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 2.

Bộ máy chính quyền xã Cần Giờ nhiệm kỳ mới

ẢNH: TÂM LINH

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND xã Cần Giờ đặt mục tiêu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành luôn sát với thực tiễn, có tính khả thi cao và đáp ứng trúng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Song song đó, HĐND xã sẽ chú trọng tổ chức tốt các hoạt động khảo sát, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Các đại biểu HĐND cũng được yêu cầu nâng cao trách nhiệm, tăng cường mối liên hệ mật thiết với cử tri để lắng nghe, tổng hợp và phản ánh đầy đủ tâm tư của nhân dân gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

TP.HCM: Phường An Phú Đông bầu nhân sự chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031

HĐND phường An Phú Đông (TP.HCM) tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu các chức danh chủ chốt và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Ông Mai Hữu Quyết làm Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức

Khám phá thêm chủ đề

HĐND HĐND CẤP PHƯỜNG phường Bình Thạnh xã cần giờ TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận