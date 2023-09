TP.HCM quy định tiền ăn bán trú: Trường học 'cân đong đo đếm'

Đ Ể TRẺ CÓ BỮA XẾ ĐỦ DINH DƯỠNG

Vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND quy định về các khoản thu và mức thu trong năm học 2023 - 2024. Theo đó, tiền suất ăn trưa bán trú đối với trẻ mầm non, học sinh (HS) tiểu học, THCS, THPT thuộc nhóm 1 (các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân và TP.Thủ Đức) được quy định với mức tối đa là 35.000 đồng/suất. Các trường thuộc nhóm 2 (các huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi) tiền ăn trưa tối đa là 32.000 đồng/suất. Tiền ăn sáng của trẻ mầm non và tiểu học tối đa 20.000 đồng/suất.

Trong quy định bữa ăn bán trú không có mục bữa ăn xế, tuy nhiên theo các thầy cô giáo quản lý các trường mầm non, tiểu học, trẻ bán trú cần được ăn xế để đảm bảo sức khỏe tiếp tục học tập, tham gia các hoạt động buổi chiều nên nhà trường "cân đong đo đếm" trong khoản tiền thu được phép để xây dựng thực đơn bữa ăn, cân bằng dinh dưỡng cho các em.

Giờ ăn trưa của các bé Trường mẫu giáo Bông Sen 1, H.Hóc Môn, TP.HCM NHẬT THỊNH

Tại Trường mầm non Vàng Anh (Q.5), từ năm học này theo Nghị quyết của HĐND TP.HCM, bữa sáng của mỗi bé được thu là 20.000 đồng, tăng hơn không quá 15% so với năm học 2022 - 2023, theo quy định. Còn mức thu bữa trưa vẫn 35.000 đồng, không thay đổi so với năm học trước. Với trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, bữa xế (sau khi trẻ nhỏ ngủ trưa dậy) cũng rất quan trọng, nhà trường tự cân đối để 35.000 đồng vừa gồm bữa trưa và bữa xế.

Trong tổng tiền 35.000 đồng thì bữa xế của các bé khoảng từ 12.000 - 15.000 đồng, bao gồm một phần ăn như bánh giò, hủ tiếu, súp, cháo kèm với sữa, yogurt hoặc nước mát như nước sâm, nước chanh.

"Tiền nào ra tiền đó, phần tăng thêm cho bữa sáng là để cho bữa sáng, chứ không phải lấy bữa sáng dành cho bữa xế. Tiền bữa sáng được tăng thêm một chút, như vậy các bé cũng được ăn, uống sữa đủ đầy, hàm lượng dinh dưỡng, các chất bổ sung trong sữa cao hơn, phần ăn sáng có thêm nhiều tôm, thịt, hải sản hơn", cô Lâm Thị Thùy Loan, Hiệu trưởng trường mầm non Vàng Anh (Q.5), cho biết. "Khi tăng thêm tiền ăn sáng cho bé, theo đúng quy định trong Nghị quyết của HĐND TP thì phụ huynh đều ủng hộ, đồng ý", cô Loan cho biết thêm.

Cô Loan cũng cho hay, để cân đối 35.000 đồng vừa bữa trưa, bữa xế cho trẻ nhỏ mà vẫn cân bằng dinh dưỡng, nhà trường thực hiện xây dựng thực đơn theo phần mềm tính toán dinh dưỡng cho trẻ em được Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn. Hằng ngày, thực đơn, khẩu phần, giá thành, thành phần dinh dưỡng chất đạm, béo, đường, chất xơ… được nhập lên hệ thống, Sở có thể nhìn thấy ngay báo cáo của nhà trường, nếu có phản hồi, góp ý cũng có thể thực hiện được trên hệ thống này.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3 trong giờ ăn trưa THÚY HẰNG

"Đ ỒNG NÀO MUA MẮM, ĐỒNG NÀO MUA TƯƠNG"

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại H.Hóc Môn cho biết năm ngoái mức thu tiền ăn bán trú của trường là 28.000 đồng/HS/ngày (gồm bữa trưa và bữa xế). Năm nay, mức thu tiền ăn bán trú là 32.000 đồng/HS/ngày (vẫn bao gồm bữa trưa và bữa xế), đảm bảo đúng quy định trong Nghị quyết 04 của HĐND TP.

Mỗi HS được tăng thêm 4.000 đồng tiền ăn bán trú mỗi ngày. Dù vậy, trong bối cảnh vật giá leo thang, làm sao để 32.000 đồng vừa có suất ăn trưa no, cân bằng dinh dưỡng và một suất ăn xế ổn thì nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn cũng phải tính toán kỹ "đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương".

"Dù vậy, được tăng thêm 4.000 đồng tiền ăn mỗi ngày cũng rất quý rồi. Giúp đồ ăn trong suất ăn trưa, phần ăn xế của các em cũng phong phú hơn, ngon hơn. Ví dụ như thịt bò giá cả mắc, bình thường các em được ít, nhưng bây giờ tăng thêm 4.000 đồng/ngày, thì bữa ăn của các em có nhiều thịt bò hơn một chút. Tại trường chúng tôi, bữa xế của các em trong một tuần có 2 bữa ăn mặn như nui/hủ tiếu; 3 bữa ăn ngọt là bánh/sữa. Bên cung cấp suất ăn sẽ đưa thực đơn cho nhà trường trước 1 tuần, nhà trường cũng lắng nghe phản hồi của các em HS, món nào các em không thích, cần điều chỉnh thì báo lại để điều chỉnh ngay", hiệu trưởng này cho hay.

Đ ONG ĐẾM ĐỂ TỐT NHẤT CHO HỌC TRÒ

Năm học trước, Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Q.3) thu suất ăn bán trú là 35.000 đồng/HS (gồm bữa trưa và bữa xế). Đây cũng là mức thu tối đa về suất ăn trưa bán trú trong trường học ở khu vực 1 theo Nghị quyết 04 của HĐND TP.HCM mới công bố. Do đó, năm học 2023 - 2024, trường vẫn giữ nguyên mức thu trên.

Trường mầm non Tuổi Xanh, Q.Tân Bình trong giờ ăn trưa N.T

Thầy Đinh Hữu Đắc, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tình hình giá cả tăng, đời sống người dân lao động cũng khó khăn. Nhà trường thu hộ 35.000 đồng/HS để nhà bếp chuẩn bị bữa trưa và bữa xế cho các em nên phải cố gắng, đong đếm làm sao cho đủ trong mức tiền này mà HS vẫn được ăn no, ăn cân bằng dinh dưỡng.

Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, thực đơn được công khai trên trang web nhà trường, bữa xế có 2 bữa ăn đồ ngọt như bánh trứng, uống sữa; còn lại 3 bữa/tuần được ăn bữa mặn như cháo, bún, hủ tiếu...