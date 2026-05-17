TP.HCM: Rộn ràng các hoạt động mừng sinh nhật Bác

Theo đó, Đường sách Thủ Đức đang trưng bày và giới thiệu các tác phẩm viết về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Bác Hồ - Một tình yêu bao la (diễn ra đến ngày 2.6).

Không gian trưng bày Bác Hồ - Một tình yêu bao la gồm 8 tủ sách chuyên đề với nhiều tác phẩm giá trị, hình ảnh tư liệu và các tác phẩm nổi bật của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Sự hình thành một nhân cách lớn; Bác Hồ của chúng em; Đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh chân dung và di sản; Hành trình vạn dặm; Theo chân Bác; Hồ Chí Minh - Con người của sự sống..., tái hiện sinh động hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, không gian trưng bày còn giới thiệu nhiều tác phẩm là di sản quý báu cùng tình yêu thương bao la mà Bác Hồ để lại cho đồng bào, chiến sĩ và thế hệ trẻ Việt Nam.

Trước đó, cũng tại Đường sách Thủ Đức, Trường THCS Hiệp Phú tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề Từ Làng Sen đến trái tim dân tộc và thưởng thức các video tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dịp này, các em học sinh được giao lưu, tìm hiểu các tác phẩm viết về Bác Hồ.

Tối 19.5 tại Sân khấu A, Đường sách Thủ Đức và Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Tăng Nhơn Phú sẽ tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng và phát động ủng hộ gây quỹ Vì người nghèo năm 2026, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và những giá trị nhân văn thiết thực trong cộng đồng.

Trong khi đó, Đường sách TP.HCM đang diễn ra hoạt động trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh (đến ngày 21.5) với nhiều cuốn sách giá trị về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng và tình cảm của Bác dành cho dân tộc Việt Nam. Các đơn vị xuất bản, phát hành tại Đường sách TP.HCM triển khai không gian trưng bày sách theo chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại từng gian hàng, giới thiệu đến bạn đọc nhiều ấn phẩm đặc sắc, giàu giá trị lịch sử sắc và ý nghĩa giáo đục.

Trong các tối 22, 23 và 24.5 sẽ là Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ 5 với chủ đề Hội hè phố thị. Chương trình mang đến không gian văn hóa đọc kết hợp nhiều hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và giao lưu cộng đồng, góp phần tạo nên điểm đến văn hóa – du lịch đặc sắc cho người dân TP.HCM và du khách.