Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 26.11, Ban Giao thông TP.HCM có văn bản trả lời PV Thanh Niên về danh sách 6 dự án giao thông trọng điểm có công trình, hạng mục dự kiến thông xe, khánh thành từ nay đến hết năm 2026.

Theo đó, dự án thành phần 1 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM, bao gồm cầu kênh Thầy Thuốc, dự kiến hoàn thành 14,7 km đường cao tốc qua khu vực TP.Thủ Đức cũ vào dịp cuối năm. Công trình nhằm giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông TP.HCM, đồng thời tăng khả năng kết nối với Đồng Nai, hệ thống cảng và sân bay Long Thành.

Tại dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng), 2 gói thầu xây lắp N1.1 và N1.3 nằm trong kế hoạch dự kiến thông xe, khánh thành trước khi kết thúc năm 2026.

Toàn cảnh nút giao An Phú ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Cũng trong danh sách này, gói thầu xây lắp cầu Kỳ Hà thuộc dự án nút giao Mỹ Thủy dự kiến được thông xe, khánh thành dịp cuối năm.

Nút giao Mỹ Thủy có tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỉ đồng, là công trình giao thông 4 tầng tại phường Cát Lái. Công trình kết nối các trục đường Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Võ Chí Công (Vành đai 2), nhằm giảm ùn tắc cho cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Một hạng mục khác dự kiến thông xe là nhánh từ Thủ Đức đi hướng An Sương tại nút giao ngã tư Đình (giao lộ quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Quá). Dự án có tổng mức đầu tư gần 400 tỉ đồng.

Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 sắp thông xe ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Hai dự án giao thông còn lại gồm mở rộng, nâng cấp tỉnh lộ 8 trên đoạn từ cầu Kênh N31A đến ngã tư Tân Quy (ở huyện Củ Chi cũ) với chiều dài khoảng 7,7 km; và xây dựng, mở rộng quốc lộ 50. Tuyến đường quốc lộ 50 được khởi công cuối năm 2022, có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng, dài gần 7 km (từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu vực giáp tỉnh Long An cũ).