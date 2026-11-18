Chiều 17.11, tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ HĐND cuối năm 2026, đại diện lãnh đạo HĐND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM thông tin về tiến độ triển khai 2 dự án giao thông được người dân quan tâm là nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh và đường Tân Kỳ Tân Quý.

Hội nghị do Tổ đại biểu số 24 HĐND TP.HCM khóa XI tổ chức, với sự tham gia của cử tri các phường Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa và Tân Phú.

Mở rộng đường Trường Chinh được rà soát để đồng bộ với metro số 2

Trả lời kiến nghị của cử tri phường Tân Sơn Nhì, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết dự án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh (đoạn từ đường Cộng Hòa đến đường Âu Cơ) hiện đang trong quá trình thẩm định, phê duyệt nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo ông Võ Khánh Hưng, do tuyến metro số 2 đang triển khai thi công nên dự án mở rộng đường Trường Chinh phải tiếp tục được rà soát nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ giữa các công trình.

Liên quan nội dung này, Sở Xây dựng đã có ý kiến gửi Sở Tài chính từ tháng 7.2026 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và HĐND TP.HCM.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, thông tin tiến độ dự án mở rộng đường Trường Chinh và đường Tân Kỳ Tân Quý ẢNH: UYỂN NHI

Như Thanh Niên đã thông tin cuối tháng 12.2025, TP.HCM nghiên cứu phương án nâng cấp, mở rộng đường Trường Chinh với mặt cắt ngang dự kiến 60 m, tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỉ đồng.

Song song đó, thành phố cũng nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dọc trục Trường Chinh - Cộng Hòa, dài khoảng 11,2 km, quy mô 4 làn xe, kết nối từ ngã tư An Sương đến khu vực sân bay.

Đường Trường Chinh từ giao lộ Tây Thạnh đến mũi tàu Cộng Hòa kẹt xe giờ cao điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

Cử tri mong sớm triển khai dự án đường Tân Kỳ Tân Quý

Cũng tại buổi tiếp xúc, một cử tri ở khu phố 7, phường Tân Sơn Nhì, bày tỏ sự sốt ruột trước tiến độ triển khai dự án đường Tân Kỳ Tân Quý. Cử tri cho biết rất mong dự án được triển khai sớm để người dân có thể thụ hưởng hạ tầng giao thông tốt hơn.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, cho biết dự án đường Tân Kỳ Tân Quý là công trình có quy mô đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tổng mức đầu tư thực tế có thể tiếp tục được điều chỉnh do biến động giá cả và những phát sinh trong quá trình triển khai. Theo ông Dũng, thành phố phải cân đối nguồn lực trong các giai đoạn đầu tư công để thực hiện dự án.

TP.HCM đang tập trung nguồn lực cho nhiều công trình giao thông và hạ tầng trọng điểm. Vì vậy, việc bố trí nguồn lực cho các dự án phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời nghiên cứu nhiều phương thức đầu tư, trong đó có hình thức đối tác công - tư.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, trả lời các kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc ẢNH: UYỂN NHI

Đối với dự án đường Tân Kỳ Tân Quý, ông Dũng cho biết một trong những vấn đề quan trọng là công tác giải phóng mặt bằng. Phó chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn người dân trong khu vực đồng thuận, tạo điều kiện để thành phố sớm có mặt bằng sạch giúp việc thi công tuyến đường được triển khai nhanh hơn.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng ghi nhận những kiến nghị của cử tri, đồng thời cho biết sẽ đề nghị chủ đầu tư chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường Tân Kỳ Tân Quý, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Đường Tân Kỳ Tân Quý gần giao lộ Cộng Hòa đông nghẹt xe vào giờ cao điểm ẢNH: SỸ ĐÔNG