Sức khỏe

TP.HCM: Sau cuộc nhậu, người đàn ông lên cơn nhồi máu cơ tim

Lê Cầm
14/05/2026 18:34 GMT+7

Người đàn ông 37 tuổi, ở TP.HCM khởi phát cơn đau ngực dữ dội sau cuộc nhậu với bạn bè. Anh được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xác định anh bị nhồi máu cơ tim.

Khai thác bệnh sử, trước đó anh có dùng nhiều rượu bia trong buổi gặp gỡ bạn bè. Sau cuộc nhậu, anh đột ngột xuất hiện cơn đau thắt vùng ngực sau xương ức, đau tăng dần, lan ra sau lưng, lên cằm và xuống cánh tay trái, kèm vã mồ hôi, khó thở và cảm giác mệt lả. Dù nghỉ ngơi, tình trạng vẫn không cải thiện nên được người thân đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, kết quả điện tâm đồ và chụp mạch vành xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên thành trước rộng - một trong những thể nhồi máu cơ tim nguy hiểm có nguy cơ tử vong cao nếu chậm trễ điều trị.

Các bác sĩ ghi nhận động mạch liên thất trước (LAD) - mạch máu giữ vai trò nuôi phần lớn cơ tim bị hẹp đến 90% do huyết khối gây tắc nghẽn.

Ngay lập tức, ê kíp can thiệp tim mạch tiến hành nong mạch và đặt stent phủ thuốc qua đường động mạch quay ở cổ tay phải. Sau can thiệp, dòng máu mạch vành được tái lập hoàn toàn, tình trạng người bệnh cải thiện nhanh chóng.

TP.HCM: Sau cuộc nhậu, người đàn ông lên cơn nhồi máu cơ tim - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp

ẢNH: Y.V

Rượu bia có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim

Ngày 14.5, bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Văn Mót, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cho biết nhồi máu cơ tim hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt.

“Nhiều người dưới 40 tuổi vẫn có thể mắc nhồi máu cơ tim nếu có các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, stress kéo dài, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc lối sống ít vận động”, bác sĩ Mót chia sẻ.

Các chuyên gia tim mạch cũng cảnh báo, việc sử dụng nhiều rượu bia có thể gây tăng huyết áp đột ngột, rối loạn nhịp tim, co thắt mạch vành, thúc đẩy hình thành huyết khối và làm mất ổn định các mảng xơ vữa trong lòng mạch máu. Đây là những yếu tố nguy hiểm có thể kích hoạt cơn nhồi máu cơ tim cấp, đặc biệt ở người đã có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn nhưng chưa được phát hiện. Ngoài ra, sau các cuộc nhậu kéo dài, cơ thể thường rơi vào trạng thái mất nước, tăng nhịp tim và tăng gánh cho tim, làm nguy cơ biến cố tim mạch tăng cao hơn bình thường.

Dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim là cơn đau thắt hoặc đè nặng sau xương ức, đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay trái, kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc choáng váng.

"Mỗi phút chậm trễ, một phần cơ tim có thể bị hoại tử không hồi phục. Khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 15 - 20 phút và không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được cấp cứu kịp thời", bác sĩ Mót chia sẻ.

Bác sĩ cũng khuyến nghị người dân nên hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì vận động và khám sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Các bác sĩ vừa can thiệp thành công, cứu sống cụ ông 77 tuổi bị tắc mạch vành nặng, phức tạp, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

