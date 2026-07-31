TP.HCM sẽ làm gì với 782 tuyến đường trùng tên, trùng số sau sáp nhập?

TP.HCM hiện có 35 tuyến đường trùng tên, sử dụng chung 17 tên đường tại 11 phường, xã. Bên cạnh đó, thành phố có 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã.

Như vậy, trong tổng số 782 tuyến đường trùng tên, trùng số, phần lớn là các tuyến đường được đặt bằng số. Tình trạng này chủ yếu phát sinh trong quá trình sáp nhập, mở rộng đơn vị hành chính các cấp.

Thông tin trên được bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM) đưa ra tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 30.7.

Theo bà Ngân, quy định hiện hành không đề cập việc dùng số thay cho tên đường tại các đô thị, khu dân cư.

Trước đây, cơ quan chuyên môn của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chỉ tham mưu đặt tên cho các tuyến đường, không tham mưu việc đặt đường số.

TP.HCM có đến 4 đường cùng mang tên Lê Lợi ở quận 1, quận Gò Vấp, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn cũ ẢNH: NHẬT THỊNH

TP.HCM ưu tiên giữ nguyên 35 tuyến đường trùng tên

Thực hiện chỉ đạo của HĐND và UBND TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao đã đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, thống kê và đề xuất phương án xử lý những tuyến đường bị trùng trên địa bàn.

Điều 5 Nghị định 91 quy định không đổi tên những tuyến đường, phố và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, gắn với lịch sử, văn hóa của dân tộc, địa phương và ăn sâu vào tình cảm của người dân qua nhiều thế hệ.

Việc đổi tên chỉ được xem xét đối với những tên không có ý nghĩa lịch sử, văn hóa; không phù hợp với thuần phong mỹ tục; không phải nhân vật tiêu biểu của đất nước, địa phương hoặc gây tác động xấu trong xã hội. Quá trình này phải được cân nhắc thận trọng.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tham mưu xử lý theo hướng hạn chế tối đa việc đổi tên đường khi không thực sự cần thiết. Mục tiêu là bảo đảm ổn định đời sống người dân, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và việc gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Quận 1 cũ và quận Tân Bình cũ trùng tên đường Nguyễn Thái Bình ẢNH: NHẬT THỊNH

Đối với các tuyến đường trùng tên nhưng nằm ở những phường, xã khác nhau, sở đề xuất giữ nguyên tên đường. Phương án này phù hợp với định hướng của HĐND TP.HCM.

Trường hợp có nhiều tuyến đường trùng tên trong cùng một phường, xã, sở đề xuất giữ nguyên tên những tuyến đường đã tồn tại lâu năm, gắn với lịch sử, văn hóa hoặc có quy mô lớn, đông hộ dân cư trú.

Những tuyến đường nhỏ hơn, có ít hộ dân hoặc tên gọi không gắn với lịch sử địa phương có thể được đề xuất đổi tên. Tuy nhiên, việc thay đổi cụ thể từng tên đường sẽ do cấp có thẩm quyền cân nhắc, quyết định.

Hiện phường Bình Tân đã đề xuất đổi tên 2 tuyến đường Hồ Văn Long. Sở Văn hóa và Thể thao dự kiến trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong thời gian tới.

Trong khi đó, phường Chợ Quán đề xuất giữ nguyên 2 đoạn đường Phan Văn Trị do đã có phương án quy hoạch kết nối thành một tuyến thống nhất.

Có thể bổ sung địa danh vào các tuyến đường trùng số

Đối với 747 tuyến đường trùng số, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án phù hợp, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Một trong những đề xuất là bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh vào các đường số hiện tại. Phương án này vừa hạn chế xáo trộn, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý.

Bà Ngân cho rằng việc đổi tên đường có thể tác động đến ký ức đô thị và sự quen thuộc trong đời sống cộng đồng. Vì vậy, sở chỉ đề xuất đổi tên trong những trường hợp thực sự cần thiết, đồng thời ưu tiên giữ lại các tên đường có giá trị lịch sử, văn hóa và đã gắn bó lâu dài với người dân.

Các địa phương còn lại có đường trùng tên được đề nghị lựa chọn tên phù hợp từ ngân hàng tên đường và công trình công cộng TP.HCM. Sau khi nhận đề xuất, sở sẽ thực hiện các thủ tục trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc đặt, đổi tên sẽ ưu tiên danh nhân, sự kiện lịch sử và địa danh tiêu biểu, nhất là những địa danh không còn là đơn vị hành chính sau sáp nhập, nhằm bảo tồn giá trị lịch sử và ký ức đô thị.