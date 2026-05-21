TP.HCM: Vì sao phường Tân Hải chưa có tên đường, số nhà?

Thực trạng này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Tân Hải cũng như mục tiêu xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM.

Ngã tư trên địa bàn phường Tân Hải chưa có tên đường ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND phường Tân Hải, việc thiếu dữ liệu địa chỉ đồng bộ đang trở thành "điểm nghẽn" trong quá trình quản lý hành chính, đăng ký cư trú, cấp số nhà, giao dịch dân sự và số hóa dữ liệu dân cư trên địa bàn.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Tân Hải cho biết phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường Tân Hòa và Tân Hải của TP.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Sau sáp nhập, địa phương có diện tích tự nhiên gần 52 km² với 9 khu phố và dân số hơn 30.000 người.

Tuy nhiên, do tiền thân là 2 xã nông thôn mới và chỉ chính thức lên phường từ ngày 1.3.2025 nên nền tảng phát triển đô thị của địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Kinh tế, thu nhập người dân, trình độ dân trí và chất lượng hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp yêu cầu của một đô thị thuộc TP.HCM.

"Cơ sở hạ tầng xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa được đầu tư hoàn chỉnh, chưa có bảng tên đường, bộ mặt đô thị chưa tương xứng với vị trí là một phường thuộc TP.HCM", ông Nghĩa nói.

Hệ lụy từ việc chưa có tên đường, số nhà

Việc chưa có hệ thống định danh đường phố và số nhà đang tạo ra nhiều bất cập trong quản lý đô thị cũng như đời sống dân sinh.

Phường Tân Hải chưa có tên đường, số nhà ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo lãnh đạo địa phương, trong công tác hành chính, cán bộ gặp khó khăn khi xác minh địa chỉ cư trú, quản lý dân cư, cấp giấy tờ, xử lý hồ sơ đất đai hay thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ tịch. Nhiều hộ dân khi giao dịch ngân hàng, đăng ký kinh doanh, làm hồ sơ vay vốn hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý đều gặp trở ngại vì địa chỉ không rõ ràng.

Không ít trường hợp người dân phải mô tả địa chỉ theo kiểu "đối diện quán cà phê", "gần cây xăng", "đầu hẻm", gây thiếu thống nhất và dễ phát sinh nhầm lẫn. Đối với doanh nghiệp, việc thiếu tên đường và số nhà ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động logistics, vận chuyển hàng hóa, ký kết hợp đồng cũng như tiếp cận các dịch vụ công.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh, việc chưa có dữ liệu địa chỉ chuẩn hóa khiến phường Tân Hải gặp khó khăn trong việc kết nối, đồng bộ hệ thống dữ liệu dân cư, đất đai, quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Huỳnh Hữu Nghĩa, trước đây TP.Phú Mỹ đã từng triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ và gắn bảng tên đường, số nhà trên địa bàn. Tuy nhiên, khu vực Tân Hải lại nằm ngoài phạm vi thực hiện nên hiện nay địa phương gần như không có dữ liệu kế thừa.

"Trước yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu số nhà theo chỉ đạo của TP.HCM nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh và nâng cao chất lượng quản lý hành chính đô thị, việc ban hành phương án xây dựng cơ sở dữ liệu, định danh tên đường, số nhà trên địa bàn toàn phường là hết sức cần thiết và cấp bách", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ

Một trong những nguyên nhân khiến công tác đặt tên đường, đánh số nhà tại phường Tân Hải chậm triển khai là do hệ thống hạ tầng giao thông nội bộ chưa hoàn chỉnh.

Hiện nay, ngoài 3 trục giao thông chính gồm quốc lộ 51, tuyến tránh quốc lộ 56 và đường Hội Bài - Châu Pha, phần lớn các tuyến đường trong khu dân cư đều nhỏ hẹp, chưa đạt chuẩn đô thị. Nhiều tuyến chỉ rộng dưới 6 m, hình thành tự phát theo quá trình dân cư phát triển nên chưa được quy hoạch đồng bộ.

Đáng chú ý, hệ thống giao thông kết nối nội bộ giữa các khu vực trong phường hiện vẫn chưa được đầu tư hoàn thiện. Người dân muốn di chuyển từ khu phố này sang khu phố khác chủ yếu phải đi qua quốc lộ 51 hoặc tuyến tránh quốc lộ 56, 2 tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn làm giảm hiệu quả kết nối không gian đô thị, khiến công tác quản lý địa chỉ càng trở nên phức tạp.

Ông Lê Văn Phương, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Hải cho biết trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu định danh đường và số nhà là yêu cầu cấp thiết để phục vụ công tác quản lý và phát triển đô thị lâu dài.

"Việc triển khai phương án xây dựng cơ sở dữ liệu, định danh tên đường, số nhà nhằm phục vụ công tác quản lý hành chính, đồng bộ hóa dữ liệu địa chỉ với quy hoạch, đất đai và dân cư, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân tốt hơn và góp phần xây dựng bộ mặt đô thị phường Tân Hải ngày càng văn minh, hiện đại", ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, tuyến đường là thành phần quan trọng của kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Việc định danh đường phố không chỉ phục vụ quản lý trật tự xã hội, trật tự đô thị mà còn đáp ứng nhu cầu giao dịch, liên lạc, định vị của tổ chức và cá nhân.

"Số đường và số nhà là công cụ tiện ích, là định danh để xác định về mặt không gian, gắn liền với một hoặc nhiều hộ gia đình hay tổ chức. Tuy có vị trí chiến lược, nhưng hiện nay trên địa bàn phường các tuyến đường chưa được định danh, các hộ dân chưa có số nhà gây khó khăn cho việc quản lý", ông Phương nói thêm.

Tạm thời đặt tên đường bằng cách đánh số

Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, phường Tân Hải đã lập phương án xây dựng cơ sở dữ liệu, định danh tên đường và số nhà trên toàn địa bàn.

Theo kế hoạch, do đa số tuyến đường hiện hữu có chiều rộng dưới 6 m và chưa đủ điều kiện đặt tên chính thức, địa phương sẽ áp dụng giải pháp tạm đánh số đường nhằm phục vụ quản lý thực tế.

Việc đánh số sẽ áp dụng cho các tuyến đường nội bộ khu dân cư, đường nhánh và đường liên khu vực chưa có tên chính thức. Nguyên tắc đánh số dựa trên vị trí không gian của tuyến đường, đảm bảo logic, liên tục, không trùng lặp và dễ tìm kiếm.

Ngoài 3 tuyến chính đã có tên là quốc lộ 51, tuyến tránh quốc lộ 56 và đường Hội Bài - Châu Pha, phường Tân Hải dự kiến sẽ có khoảng 206 tuyến đường số cần được định danh.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 2 tỉ đồng, bao gồm xây dựng cơ sở dữ liệu, khảo sát thực địa, gắn bảng tên đường và đánh số nhà.