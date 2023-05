TP.HCM: So sánh tỷ lệ chọi, học sinh có nên điều chỉnh nguyện vọng lớp 10?

Từ số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 của các trường THPT tuyển sinh lớp 10 thường do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố, giáo viên Hồ Tấn Đạt, Trường THPT Chu Văn An (Q.1, TP.HCM) đã tính toán cụ thể tỷ lệ chọi lớp 10 của từng trường. Đồng thời giáo viên này cũng so sánh tỷ lệ chọi cụ thể mỗi trường trong 2 năm 2022 và 2023 để học sinh tham khảo.



Thí sinh TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 NGỌC DƯƠNG

Tỷ lệ chọi lớp 10 từng trường THPT cụ thể như sau:

Theo phân tích của giáo viên Hồ Tấn Đạt, tỷ lệ chọi lớp 10 của các trường THPT hầu như không có sự thay đổi đột biến. Trường nào tỷ lệ chọi hàng năm đã cao thì năm nay vẫn ổn định mức cao, nếu có giảm thì không đáng kể.

Trước những băn khoăn của phụ huynh học sinh: Tỷ lệ chọi tăng, giảm thì có nên điều chỉnh nguyện vọng lớp 10 hay không, giáo viên Hồ Tấn Đạt tư vấn:

Tỷ lệ chọi hàng năm phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký và chỉ tiêu tuyển sinh. So sánh tỷ lệ chọi tăng giảm giữa các năm chỉ là tham khảo tương đối. Còn chủ yếu vẫn phải căn cứ vào số thí sinh đăng ký và chỉ tiêu của năm học này.

Cụ thể như Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), năm trước có tỷ lệ chọi xấp xỉ là 1/1,8 thì năm nay tỷ lệ chọi giảm còn là 1/1,3. Do năm trước điểm chuẩn trường này cao nên năm nay học sinh tham khảo và giảm lựa chọn. Tương tự tỷ lệ chọi vào Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1) năm nay cũng vậy, giảm từ 1/1,4 xuống còn 1/1…

Vì vậy, theo giáo viên Trường THCS Chu Văn An, muốn điều chỉnh nguyện vọng lớp 10, học sinh phải căn cứ sức học của mình và nơi ở, trường có thuận tiện cho điều kiện di chuyển của gia đình trong suốt 3 năm học THPT hay không. Ngoài ra, cũng nên tham khảo thêm điểm chuẩn của năm học trước để đưa ra quyết định.

Ngoài ra, giáo viên Hồ Tấn Đạt lưu ý: Điểm chuẩn Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) và THPT Lương Thế Vinh (Q.1) gần sát nhau nên học sinh không nên chọn nguyện vọng 1 là Trường Bùi Thị Xuân và nguyện vọng 2 là Trường Lương Thế Vinh vì khả năng đậu sẽ thấp. Mà nên chọn một trong 2 trường này là nguyện vọng 1.

Còn nếu có học lực trung bình thì học sinh không nên đăng ký những trường như Trường THPT Ernst Thälmann (Q.1), muốn đăng ký trường này cần có học lực khá. Theo thầy Đạt, nếu học sinh có học lực trung bình, cư trú ở Q.1 có thể chọn các trường ở Q.4, Q.8 như THPT Nguyễn Hữu Thọ, THPT Lương Văn Can… Những trường này có điểm chuẩn thấp hơn và khoảng cách di chuyển vẫn nằm trong giới hạn khoảng cách cho phép theo quy định của bản đồ GIS.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, bắt đầu từ ngày mai 15.5 đến ngày 21.5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng lớp 10. Đây là lần điều chỉnh duy nhất và sau đó học sinh sẽ tham dự kỳ thi tuyển sinh vào ngày 6 và 7.6. Sau khi công bố điểm chuẩn lớp 10 vào đầu tháng 7, học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào sẽ học tại trường đăng ký nguyện vọng đó và không thay đổi bất cứ lý do nào.