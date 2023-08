TP.HCM tăng cường thanh tra an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 29.8, UBND TP.HCM có chỉ thị tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, qua công tác thanh, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động; thống kê tình hình tai nạn lao động… hằng năm, TP.HCM vẫn còn phát hiện nhiều doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước, dự báo tình hình về an toàn, vệ sinh lao động giữa các sở, ban, ngành và các địa phương chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra.

Vì vậy, UBND TP.HCM yêu cầu Sở LĐ-TB-XH TP.HCM chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và các địa phương nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường khả năng phân tích, dự báo, cập nhật kịp thời tình hình an toàn, vệ sinh lao động; triển khai các cuộc thanh, kiểm tra, điều tra tai nạn lao động đúng quy định.

TP.HCM sẽ tăng cường thanh, kiểm tra việc chấp hành về an toàn, vệ sinh lao động NHẬT THỊNH



Đồng thời, chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn, đảm bảo biên chế cho cơ quan thanh tra lao động phù hợp với số lượng các doanh nghiệp thực tế để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ.

UBND TP.HCM cũng có phân công, giao nhiệm vụ đối với các sở ngành và các địa phương trong việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Chẳng hạn, giao Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình tự thực hiện việc kiểm tra quy trình an toàn; phối hợp UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường thanh, kiểm tra tại các công trình xây dựng, lưu ý các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các nhà thầu tư nhân không có pháp nhân. Kiên quyết xử lý vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng quy định.

Đồng thời, chủ trì tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nguyên nhân sự cố máy, thiết bị thi công; giám định nguyên nhân sự cố gây sập đổ công trình…

UBND TP.HCM cũng giao Công an TP.HCM đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ tai nạn lao động; thực hiện tốt việc phối hợp Sở LĐ-TB-XH TP.HCM trong công tác điều tra tai nạn lao động.