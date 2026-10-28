TP.HCM tăng cường xử lý nhà đất bỏ trống, sử dụng không hiệu quả

Thanh tra TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, sắp xếp, xử lý và chuyển đổi công năng các cơ sở, nhà đất dôi dư. Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào những cơ sở bỏ trống, sử dụng không hiệu quả, đã có phương án xử lý nhưng chậm triển khai hoặc còn vướng mắc kéo dài. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phải kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với các cơ sở nhà đất đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành và UBND xã, phường, đặc khu xác định cụ thể những công việc còn lại, nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm liên quan và thời hạn hoàn thành. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về tiến độ, kết quả thực hiện, cũng như tính đầy đủ, chính xác của số liệu thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật, rà soát chuẩn hóa và chuyển giao thông tin trên phần mềm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Dữ liệu phải thống nhất với hồ sơ quản lý tài sản và hiện trạng sử dụng thực tế. Đặc biệt, Sở Tài chính phải khẩn trương rà soát, làm rõ số liệu chênh lệch giữa dữ liệu trên phần mềm và số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp tại phụ lục kèm theo công văn của Bộ Tài chính, báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM. Thời hạn hoàn thành các nội dung được giao là trong tháng 10.2026.