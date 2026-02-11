TP.HCM tăng trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2026 trên địa bàn thành phố. TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai đồng bộ, toàn diện, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa là chính, kết hợp xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Một trong những điểm đáng chú ý của kế hoạch là việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý. Việc này không chỉ dừng ở yêu cầu chung mà gắn với kiểm tra, đánh giá trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2026, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Kế hoạch cũng xác định rõ việc phòng, chống tham nhũng phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách. Thành phố sẽ tập trung rà soát các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ, nhất là trong quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư công, quản lý đất đai, tài sản công. Những nội dung không còn phù hợp, dễ phát sinh tiêu cực sẽ được kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm việc công khai trong hoạt động quản lý, điều hành, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm. Việc minh bạch thông tin được xem là yếu tố góp phần hạn chế tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Một điểm nhấn khác của kế hoạch là việc gắn công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với cải cách hành chính và chuyển đổi số. UBND TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.

Ngoài ra, UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như các dự án đầu tư, quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Đặc biệt, chính quyền thành phố sớm đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát lãng phí. Đồng thời, nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quá trình sắp xếp bộ máy và quản lý sử dụng tài sản của các cơ quan, tổ chức...