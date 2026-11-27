Chiều 27.11, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng thanh tra Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND TP.HCM. Cùng dự có Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy cho biết trong năm 2026, thành phố đã bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ và Thành ủy TP.HCM, xây dựng kế hoạch thanh tra đúng trọng tâm, trọng điểm, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước.

Tính đến ngày 15.11, Thanh tra TP.HCM đã thực hiện 43 cuộc thanh tra. Thanh tra TP.HCM cũng phổ biến, tuyên truyền các quy định mới trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đến các cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về công tác tiếp công dân, tính đến ngày 15.11, các cơ quan cấp thành phố tiếp 43.450 lượt với 47.030 người liên quan đến 39.168 vụ việc, trong đó có 373 đoàn đông người. Chủ tịch UBND TP.HCM tiếp công dân định kỳ 5 ngày với 50 người liên quan 6 vụ việc. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng thực hiện mô hình tiếp công dân trực tuyến, bố trí phòng họp trực tuyến tại 3 cơ sở.

Phó chủ tịch Trần Văn Bảy kiến nghị Thanh tra Chính phủ có giải pháp, phối hợp với các bộ ngành Trung ương để thúc đẩy việc thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra.

Đồng thời, hướng dẫn về việc rà soát, phân loại và biện pháp xử lý mang tính đột phá đối với các kết luận thanh tra tồn đọng, kéo dài mà việc thực hiện có vướng mắc từ chính nội dung kết luận hoặc do thay đổi quy định pháp luật, làm cơ sở để địa phương xử lý dứt điểm.

TP.HCM cũng đề xuất tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về nhận diện, đánh giá dấu hiệu tội phạm, dấu hiệu tham nhũng trong hoạt động thanh tra, chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra và thực hiện thẩm quyền thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo Nghị định 184/2026 của Chính phủ…

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết sẽ quan tâm hơn đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết thành phố sẽ tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu ngành thanh tra trên địa bàn làm cơ sở cho công tác theo dõi, giám sát và đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống báo cáo.

Ông Phong cho biết thêm TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, làm rõ dữ liệu để tập trung xử lý dứt điểm các dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc. TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ trọng điểm nhằm khơi thông và tạo thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, TP.HCM sẽ quan tâm hơn đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại kéo dài, nhiều lần.

Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn kết luận buổi làm việc ẢNH: CỔNG TTĐT TP.HCM

Kết luận buổi làm việc, Tổng thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đánh giá cao lãnh đạo TP.HCM cùng các sở, ngành đã thực sự quan tâm đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị TP.HCM tiếp tục rà soát, đánh giá lại số liệu thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra; đồng thời thống nhất chủ trương sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật Thanh tra nhằm bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với luật Phát triển đô thị.

Ông Đoàn cũng mong muốn phối hợp chặt chẽ với TP.HCM trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để ngành thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời đề nghị TP.HCM tổng hợp đầy đủ các góp ý, kiến nghị của đoàn công tác làm cơ sở báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.