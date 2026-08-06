TP.HCM thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh của cán bộ, công chức, người lao động

UBND TP.HCM vừa thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh (2.9) áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Theo đó, các trường hợp trên được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ bảy (ngày 29.8) đến hết thứ tư (ngày 2.9).

Cụ thể, lịch nghỉ bao gồm 2 ngày nghỉ lễ theo quy định là ngày 2.9 và ngày liền kề trước là 1.9. Đồng thời, ngày làm việc thứ hai (ngày 31.8) được hoán đổi sang thứ bảy (ngày 22.8). Kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày và làm bù vào thứ bảy 22.8.

Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, việc bố trí lịch nghỉ được thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.

Cán bộ, công chức, viên chức ở TP.HCM được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ Quốc khánh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang và hộ dân trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh.

Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức vận động, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc tại khu dân cư và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, các đơn vị phải bố trí lực lượng trực theo quy định, phân công cán bộ, công chức ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian nghỉ lễ; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn tại cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng; đồng thời duy trì việc giải quyết công việc liên tục, phục vụ người dân và tổ chức.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các phường, xã, đặc khu vận động người dân, cơ quan, tổ chức giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và trên các tuyến đường; đồng thời chỉnh trang khu vực công sở, mặt tiền nhà phố, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.