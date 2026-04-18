TP.HCM thông qua danh mục 33 khu đất thực hiện dự án BT

Theo tờ trình của UBND TP.HCM, vừa qua HĐND TP.HCM đã thông qua chủ trương đầu tư đối với 3 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ; Dự án đầu tư xây dựng Cầu Phú Mỹ 2 và Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư khoảng 182.016 tỉ đồng.

Hiện có một số nhà đầu tư đề xuất đầu tư một số dự án như: Tuyến đường sắt đô thị số 2 - đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và đoạn Thủ Thiêm - Long Thành; Tuyến đường và cầu kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; Đường cao tốc Hồ Tràm - Long Thành; Nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn; Nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1; Nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 2; Quảng trường Trung tâm TP.HCM và Trung tâm hành chính thành phố, Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn áp dụng theo phương thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 366.679 tỉ đồng.

Do nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án là rất lớn và tập trung trong cùng một giai đoạn, trong khi khả năng cân đối ngân sách của TP.HCM còn hạn chế; yêu cầu về tiến độ ngày càng cấp bách, đòi hỏi nhiều công trình phải được triển khai sớm để khắc phục tình trạng quá tải hạ tầng, tránh kéo dài và không làm chậm nhịp phát triển; đồng thời, áp lực phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, đặt ra yêu cầu phải có cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực linh hoạt, hiệu quả hơn.

Mặt khác Chương trình hành động số 3 và các kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, một số công trình hạ tầng cấp bách được định hướng triển khai theo phương thức hợp đồng BT để xử lý về tình trạng ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chống ngập úng, kẹt xe.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua nghị quyệt ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Các dự án kể trên có tổng mức đầu tư lớn, yêu cầu phải có nguồn lực đối ứng tương xứng để bảo đảm tính khả thi của phương án tài chính. Do đó, việc chuẩn bị danh mục quỹ đất thanh toán không chỉ cần đủ về quy mô, mà còn phải là các khu đất có giá trị thương mại, khả năng khai thác cao, nhằm thu hút nhà đầu tư có năng lực, đồng thời bảo đảm nguyên tắc thanh toán ngang giá và hạn chế tối đa phát sinh nghĩa vụ ngân sách…

Cụ thể, trong danh mục 33 khu đất vừa được HĐND TP.HCM thông qua có một số khu đất có diện tích lớn như: Khu đất Nông trường dừa 134 ha (phường Long Trường); Khu đất đường Phạm Văn Đồng (khu công viên Water Park cũ, phường Thủ Đức) 4,86 ha; Lô 2C (24,3 ha), Lô 3-14 (1,52 ha), Lô 2-8 (1,48 ha)… cùng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh…